Egész osztálynyi részeg gyereket vittek kórházba szilveszterkor

Számos embert már az év első napján utolért a baj, sok esetben saját mulasztásuk miatt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai szilveszterkor összesen 3823 alkalommal avatkoztak be, míg az orvosi ügyeleti pontokon 1783 rászorulót kellett ellátni – írta meg a Vaol.hu.

Szilveszterkor sem unatkoztak a mentősök (Illusztráció)

Így telt a szilveszter

Győrfi Pál közleménye szerint a mentőegységeket tizenkétszer riasztották pirotechnikai balesetekhez, amelyek során súlyos arc-, kéz- és szemsérüléseket láttak el. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője kiemelte, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt 244 ember került kórházba, köztük 38 gyereket.

Míg a mentők az emberi mulasztások és a pirotechnikai balesetek sérültjeit látták el, addig Lovasberényben az állatokat kergette őrületbe a zaj, aminek következtében a rémült lovak a tüzijáték elől menekülve törtek ki a karámjukból.