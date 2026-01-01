Hírlevél
Rendkívüli

Példátlan lépést tesz Putyin, erre senki sem számított

Friss

Több tucat ember égett bent egy szórakozóhelyen, rengeteg a sérült

szilveszter

Egész osztálynyi részeg gyereket vittek kórházba szilveszterkor

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Az Országos Mentőszolgálat statisztikái hűen tükrözik az év utolsó éjszakájának megfeszített tempóját és a mentősök emberfeletti munkáját. Beszédes adatokon keresztül mutatjuk be, hány esethez kellett riasztani az egységeket, és hogyan telt a mentők számára a szilveszter.
Számos embert már az év első napján utolért a baj, sok esetben saját mulasztásuk miatt. Az Országos Mentőszolgálat munkatársai szilveszterkor összesen 3823 alkalommal avatkoztak be, míg az orvosi ügyeleti pontokon 1783 rászorulót kellett ellátni – írta meg a Vaol.hu.

szilveszter mentő tüzijáték
Szilveszterkor sem unatkoztak a mentősök (Illusztráció)
Fotó: Országos Mentőszolgálat

Így telt a szilveszter

Győrfi Pál közleménye szerint a mentőegységeket tizenkétszer riasztották pirotechnikai balesetekhez, amelyek során súlyos arc-, kéz- és szemsérüléseket láttak el. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője kiemelte, hogy a mértéktelen alkoholfogyasztás miatt 244 ember került kórházba, köztük 38 gyereket.

Míg a mentők az emberi mulasztások és a pirotechnikai balesetek sérültjeit látták el, addig Lovasberényben az állatokat kergette őrületbe a zaj, aminek következtében a rémült lovak a tüzijáték elől menekülve törtek ki a karámjukból.

 

