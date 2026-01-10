Autóbalesetet szenvedett Szily Nóra

Nem indult szerencsésen 2026 Szily Nóra számára. Az ismert újságíró és pszichológus közösségi oldalán számolt be arról, hogy január elején közlekedési balesetet szenvedett, épp akkor, amikor kikapcsolódni indult volna – számolt be róla a Borsonline.hu.

Szily Nóra január elején autóbalesetet szenvedett, az ütközés következtében az autója mozgásképtelenné vált

Fotó: MW-archív

Szily Nóra maga számolt be a balesetről

A történtek szerint épp színházba indultak volna, amikor egy taxis szabálytalan manőverrel nekiütközött az autójának. A jármű a baleset következtében mozgásképtelenné vált, a helyszínre rendőrök is érkeztek. Személyi sérülés nem történt, ami a körülményekhez képest megnyugtató fejlemény.

Kedvesek. Az van, hogy pár napja legyalulta az autóm egy taxis. Épp színházba mentünk volna. Teljesen szabálytalanul csapódott az én "hű társamba" - bocs, azért nevezem így, mert együtt megyünk mindenhová..., "szupikocsinak" hívom. Mozgásképtelen lett az autóm, és nagyon elszomorodtam.., sőt, sírtam

– írta posztjában az újságíró és kiemelte: a helyszínelés során kiérkező rendőrök segítőkészek és támogatóak voltak.

Nos, a kedvem nem lett jobb. Hát így... 2026 - mélyen kezdtél nálam...

– fogalmazott bejegyzésében.