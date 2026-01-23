Padlóra került Magyar Péter kedvenc riportere

Egressy Mátyás tragédiája mélyen megrázta Szily Nóra újságírót, aki a közösségi oldalán posztolt arról, milyen súllyal nehezedik rá a gimnazista fiú sorsa, akit napokig sokan kerestek, most pedig gyászolnak – vette észre a Blikk.

Szily Nóra beárazta magát a Magyar Péterrel készített interjúval.

A fiú egykori iskolája, a Vörösmarty Mihály Gimnázium megrendítő sorokkal búcsúzott diákjától.

Bejegyzésükben egy olyan fiút idéztek meg, aki egyszerre volt kiegyensúlyozott tanuló, elkötelezett sportoló és figyelmes társ, akinek hiánya szinte felfoghatatlan. Külön kitértek arra is, hogy a keresés idején példa nélküli összefogás alakult ki, amelyért mindenkinek köszönetet mondtak, aki akár egy gondolattal is segíteni próbált. Egykori magyartanára is közösségi oldalon idézte fel emlékét. Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd című versének sorait választotta.

Az egész országot megrázta a fiatal eltűnése. Egressy Mátyás története kapcsán egyre több nyugtalanító részlet lát napvilágot. Egyik-másik arra utal, hogy egyetlen ital végzetes következményekkel járhatott. Erről bővebben ide kattintva olvashat.

Szily Nóra megint lebénult

Magyar Péter kedvenc újságírójának vallomása arról szól, hogy anyaként mindig hitt abban: figyelemmel, beszélgetéssel és hiteles példamutatással biztonságot lehet adni a gyerekeknek, és el lehet kerülni a legnagyobb bajt. Matyi története azonban – ahogy ő fogalmazott – ezt a meggyőződést kérdőjelezte meg egyik pillanatról a másikra. Saját bevallása szerint most a gyerekeivel is másképp beszél.

Tudjátok, kedvesek… engem Egressy Mátyás (Matyi) végzetesen szomorú története padlóra küldött. A csendemet ez is indokolta – lebénultam az elmúlt napokban”

– írta, hozzátéve: egy nyíltszívű, kedves, okos, tehetséges fiú nevelkedett szerető, óvó közegben, „és akkor egy laza hétvégén vége lett mindennek.”

Legutóbb akkor bénult le napokra a baloldali Szily Nóra, amikor visszafelé sült el a Tisza Párt elnökével, Magyar Péterrel készített gyomorforgató interjúja arról, mennyire szereti és tiszteli a nőket, ami után még a volt feleségnek, az áldozatnak, Varga Judit volt igazságügyi miniszternek is képes volt megüzenni Szily Nóra, hogy hallgasson.