Agyonvertek egy rabot a szombathelyi börtönben karácsonykor

Sajtóinformációk szerint verekedés tört ki a szombathelyi börtönben december 26-án. Ennek során egy fogvatartottat olyan súlyosan bántalmaztak, hogy eszméletét vesztette, később a kórházban belehalt a sérüléseibe. A tragikus eset kapcsán a Vaol.hu megkereste a Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kommunikációs osztályát, amely megerősítette a hírt.

Halált okozó testi sértés ügyében nyomoz a rendőrség a szombathelyi börtönben

Fotó: VN/archív Forrás Vaol.hu

A Vas vármegyei hírportál több kérdést is intézett az Országos Büntetés-végrehajtási Intézethez, ezt a választ adták:

2025. december 26-án a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben az egyik jogerősen elítélt fogvatartott eszméletlen állapotba került. Az esetet a zárkatársak jelezték a szolgálatban lévő körletfelügyelőnek, aki a zárka azonnali nyitását követően megkezdte a fogvatartott egészségügyi ellátását, amelyet rövid időn belül az Országos Mentőszolgálat munkatársai vettek át és a fogvatartottat a helyszínről kórházba szállították. Az intézet parancsnoka ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a rendőrségen. A büntetés-végrehajtási intézet belső vizsgálata nem tárt fel mulasztást a kollégáink részéről.”

A rendőrség nyomoz a szombathelyi börtönben történtek ügyében

A Vaol.hu kérdéseket küldött a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályára is, ahol megerősítették, hogy az ügyben halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. Azonban a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb információt nem közöltek.

