Bezáratta a rendőrség a híres belvárosi szórakozóhelyet

Egy időre biztosan elcsendesedik a hétvégi élet Szeged belvárosában, a Wesselényi utcában működő szórakozóhelyen. Az egykori Gin Tonic, amely jelenleg Sunder Club néven üzemelt, rendőrségi intézkedés miatt bezárt, a bejáratára pedig hivatalos értesítést tettek ki – írta a Délmagyar.hu.

Rendőrségi intézkedés után bezárt egy szegedi szórakozóhely

Fotó: Arany T. János

A tájékoztatás szerint kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt indult büntetőeljárás, ezért a Szegedi Rendőrkapitányság ideiglenesen bezáratta az üzletet. A közlemény a lezárás teljes ideje alatt a helyszínen marad, a klub addig nem fogadhat vendégeket. 2025 vége óta a hatóságok érezhetően megnövelték a jelenlétüket a szórakozóhelyeken, amelyek környékén egyre több az ellenőrzés, főként a Delta program és a tavaly nyáron életbe lépett jogszabályi szigorítások miatt. Ezek a szabályok már azt is lehetővé teszik, hogy egy helyet ideiglenesen bezárjanak, ha kábítószerrel kapcsolatos gyanú merül fel.

Nem ez az első szórakozóhely, amit bezártak

Novemberben Budapesten, a belvárosi Dojo klubban tartott nagyszabású rendőrségi akció kapott komoly visszhangot. Akkor a vendégeket egyenként igazoltatták, többeket orvosi vizsgálatnak is alávetettek.

Az akció végén közel ötven embert állítottak elő, többen kábítószer-birtoklás miatt kerültek eljárás alá, egy személyt pedig kereskedelemmel gyanúsítottak meg. A nyomozás később egy nagyobb, több kilogrammnyi drogot érintő hálózathoz vezetett.

A hatóságok fellépését egy 2025. november 19-én hatályba lépett rendelet is megerősíti. Ennek alapján a rendőrség akár három hónapra is bezárathat egy szórakozóhelyet bírósági döntés nélkül, amennyiben kábítószer-kereskedelem gyanúja merül fel. A Delta program célja egyértelmű: kiszorítani az illegális szereket az éjszakai életből, még akkor is, ha ez időszakos bezárásokkal jár. Sőt, a dílerek ingatlanjait, vagyontárgyait is elkobozhatják. A cél az, hogy ha egy kábítószer-kereskedő kijön a börtönből, ne tudja zavartalanul folytatni tevékenységét.