Szülés a 36-os főúton: egy szerencsés édesanya rendőri biztosítás mellett hozta világra gyermekét – videóval

Versenyt futottak az idővel a mentők és a rendőrök Nyíregyháza határában, amikor egy kismamát próbáltak kórházba juttatni. A szülés azonban már útközben megindult, így a forgalmas 36-os főúton, rendőri biztosítás mellett kellett világra segíteni a kisfiút – írja a Bors.

Szülés rendőri biztosítással

Fotó. Police.hu

Szülés rendőri biztosítással a 36-os főúton

A szülés a mentőautóban indult meg, ezért a személyzet a 36-os főút mellett, Nyíregyháza határában egy buszöbölben állt meg. A mentők diszpécsere azonnal rendőri biztosítást kért, hogy a beavatkozást semmi ne zavarja.

A rendőrség perceken belül a helyszínre érkezett.

Sorfalat álltak az új élet védelmében

A rendőrök forgalomirányítással zárták le az érintett útszakaszt, így a mentők teljes nyugalomban vezethették le a szülést. A nagy forgalmú főút egy rövid időre elcsendesedett.

Ebben a védett térben jött a világra az újszülött kisfiú.

„Semmilyen külső körülmény nem zavarhatta meg”

Az esetről a Police.hu hivatalos oldalán számoltak be. A közleményben ezt írták:

Kollégáink percek alatt a helyszínre értek és forgalomirányítással biztosították, hogy a mentőautóban zajló eseményt semmilyen külső körülmény ne zavarhassa meg a jelentős forgalmú főúton.”

A beszámoló szerint a szülés komplikáció nélkül zajlott le.

Kórházba vitték az édesanyát és a kisfiút

A sikeres ellátás után az édesanyát és újszülött gyermekét kórházba szállították további megfigyelésre. Mindketten jól vannak.

A rendőrök a bejegyzés végén külön üzenetet is küldtek.

Szívből gratulálunk az Anyukának és kisfiának!”

