Szétment a családja, becsődölt a cége, elvesztette a házát, és ettől elborult az agya a férfinek

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei támadás miatt hozott ítéletet a Nyíregyházi Törvényszék első fokon. B. N. D-t négy év szabadságvesztésre ítéltek, miután 2024 nyarán bozótvágó késsel bántalmazta volt élettársát Kótajban – írta a Szon.hu.

Megbánta tettét a bozótvágós támadás elkövetője

Fotó: Tények

Macsétás támadás Kótajban: késsel próbálta megakadályozni, hogy volt élettársa elvigye a gyermekeit

Az eset hátterében az állt, hogy a házaspár kapcsolata megromlott a gyermekük születése után. A férfi hosszabb időn át verbális és fizikai erőszakot alkalmazott a nővel szemben, aki végül 2023 nyarán a gyerekeikkel együtt otthagyta a későbbi elkövetőt.

Miután az áldozat elköltözött a közös otthonból, a vádlott hamis bejelentéseket tett a hatóságok felé, valamint erotikus tartalmú hirdetéseket jelentetett meg az interneten a nő neve alatt. Ezzel próbálta rossz fényben feltüntetni gyermekei édesanyját.

Amikor az anya 2024. július 11-én élettársa kíséretében megjelent, hogy hazavigye volt élettársától a gyermekeit, B. N. D. ittas állapotban megpróbálta ezt megakadályozni. Hirtelen elővett egy 42 centiméter pengehosszúságú bozótvágó kést és a nő felé támadt vele.

Szerencsére a fegyver csak a sértett felkarját érte el. Amikor menekülni próbált, a férfi a lábán és a combján sebesítette meg.

A vádlott a nő élettársára is rátámadt, majd megrongálta az autójukat. Mindeközben a járműben tartózkodott az egyik gyermek is.

A férfi beismerő vallomást tett és hangsúlyozta a méltányos büntetés szükségességét. Az utolsó szó jogán így fogalmazott:

Szétment a családom, becsődölt a cégem, alig láthattam a gyerekeimet, elvesztettem a házamat, és ez sok volt, azon a napon elborult az agyam.

A bíróság figyelembe vette, hogy a férfi pszichiátriai kezelés alatt áll, jelentős testsúlycsökkenést szenvedett el, valamint, hogy több gyermeket is nevel, de több súlyos bűncselekmény és a korábbi elítélések miatt így is négy év letöltendő szabadságvesztést szabtak ki rá.

Amikor beütötte az autó az üvegét, a járműben ott ült egyik kisfia, akire ráhullottak a törmelékek – a gyerek traumát szenvedett el, még egy évvel a történtek után is rettegve idézte fel az esetet. Az, hogy az asszony nem szenvedett súlyosabb sérülést, csak a szerencsének köszönhető, ez elkövetés módja és eszköze ugyanis életveszélyes sérüléshez is vezethetett volna

– mondta a bíró.

A férfi és védője enyhítésért fellebbezett. A másodfokú ítéletig a vádlottnak bv-ben kell maradnia.