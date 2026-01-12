Szájba dugott fadarabbal okozott életveszélyes sérüléseket ismerősének egy miskolci férfi

Egy férfit tizenkét év börtönre ítélt a Miskolci Törvényszék különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt. A támadó ismerősére rátámadt, rálőtt, és a szájába dugott egy fadarabot. A döntés még nem jogerős, az ügy a Debreceni Ítélőtáblán folytatódik – írta a Borsonline.hu.

A miskolci támadó életveszélyesen bántalmazta ismerősét

Fotó: illusztráció/AFP

Súlyos sérüléseket okozott a miskolci támadó

A történet 2023 júliusában kezdődött, amikor a férfi ismerősével Miskolcon italozott, majd rövid időre elment. Este visszatért, az áldozat pedig beengedte a házába. A férfi ittassága miatt a sértett egy padon hagyta, hogy pihenjen. Később a ház körül kóbor kutyák jelentek meg, amelyeknek a hangos ugatása felébresztette a házigazdát. A férfi gáz-riasztó fegyverrel próbálta elijeszteni az állatokat, ekkor azonban a vádlott váratlanul megtámadta.

Dulakodás közben megszerezte a fegyvert, és két lövést adott le; az egyik találat a sértett fejét érte. A támadás nem állt meg: ütötte, fojtogatta, majd a szájába dugott egy fadarabot, ami a torkába szorult. Csak a kórházi ellátás mentette meg az életét.

A bíróság megállapította, hogy a támadást csak a rendőri intézkedés fékezte meg. A sértett több, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, és életveszélybe került a fadarab miatt. Súlyosító tényező volt a vádlott büntetett előélete, az ittas állapota és a támadás kitartó, könyörtelen jellege.

Enyhítő körülményként figyelembe vették veleszületett testi fogyatékosságát és enyhén korlátozott beszámíthatóságát.

