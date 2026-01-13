Nincs több esély: élete végéig börtönben marad a tamási gyilkos

A Pécsi Ítélőtábla határozata szerint a vádlott hidegvérrel, aljas szándéktól vezérelve és rendkívüli brutalitással oltotta ki korábbi élettársa életét. A bírósági tanács döntése után véglegessé vált, hogy a rácsok mögül soha többé nem szabadulhat a tamási gyilkos – írta a Teol.hu.

Három tagú bírói tanács döntött a tamási gyilkos sorsáról

Fotó: Bencze Péter

Különösen kegyetlen módon ölt a tamási gyilkos

Az áldozatot saját otthona küszöbén érte a végzetes támadás: amint ajtót nyitott, egykori partnere azonnal rátámadt a magával hozott szúró-vágó eszközzel. Bár az asszony még megpróbált elmenekülni a könyörtelen csapások elől, az udvaron erejét vesztve összeesett és a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni. A bűncselekmény tragikus előzménye, hogy a nő évek óta rettegésben élt, tartva attól, hogy a férfi a börtönből szabadulva valóra váltja korábbi halálos fenyegetéseit.

Semmiféle megbánást nem mutatott

A vádlott távol maradt a végső ítélethirdetéstől, ám a korábbi üléseken tanúsított dermesztő nyugalma mély nyomot hagyott: rezzenéstelen arccal, érzelmek vagy a bűnbánat legkisebb jele nélkül vette tudomásul a vádakat. Úgy tűnt, mintha a férfi már rég beletörődött volna abba, hogy soha többé nem hagyhatja el a fegyházat.

Védője, dr. Pesthy Gergely a tárgyalást követően elismerte, hogy számára is megfejthetetlen maradt védence brutális tette. Bár az ügyvéd célja a fellebbezéssel az volt, hogy legalább a feltételes szabadság távoli reményét kiharcolja, a bíróság hajthatatlan maradt. Mivel a támadó még saját ügyvédjének sem fedte fel, mi vitte rá a gyilkosságra, a tragédia valódi indítéka valószínűleg örökre titok marad.

