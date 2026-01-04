45-ször rontotta meg egy diákját a tanárnő – megdöbbentő, hogy mivel védekezett

Hírlevél
A 30 éves Illinois-i gyógypedagógust azzal vádolják, hogy rendszeresen szexuálisan zaklatott egy 15 éves fiút. Az amúgy házas tanárnőt a diákjával folytatott pikáns üzenetváltása buktatta le tavasszal.
Christina Formella egy Illinois állambeli középiskolában volt gyógypedagógus és foci edző. A nőt március közepén letartóztatták, miután az egyik diák anyja azzal kereste meg a hatóságokat, hogy 15 éves fia telefonján olyan üzenetváltásokat talált a tanárnő és a tinédzser között, amelyek arra engednek következtetni, hogy lefeküdtek egymással. Elfogása után a nyomozók szembesítették az ellene felhozott bizonyítékokkal, mire a nő azzal védekezett, hogy ő egy túl jószándékú tanár, aki ráadásul túlságosan szép is, ezért a diákok időnként megkörnyékezik, és biztosan épp a szépsége miatt akarják bajba keverni.

Túl szép vagyok – ezzel védekezett a tanárnő
Túl szép vagyok – ezzel védekezett a diákját elcsábító tanárnő Fotó: Bors

A hatóságok számára viszont egyértelmű volt, hogy ő környékezte meg a fiatal fiút, akivel egy tanteremben egy alkalommal le is feküdt. Állítása szerint egyszeri alkalom volt, ami után rájött, mekkora hibát követett el.

Kiderült, hogy hazudott a tanárnő

A Borsonline.hu most arról ír, hogy a bizonyítékok egész mást mutattak: a nyomozók szerint legalább 45 alkalommal szexelt az akkor 29 éves, házasságban élő tanárnő a diákkal az iskolában és az otthonában egyaránt. A hatóságok szerint olyan gyakoriak voltak a pásztorórák, hogy a srác pontosan le tudta írni a tanárnő anyajegyeit és kis sebhelyeit a fenekén, a hátán és a mellén is.

Hosszú évekre börtönbe kerülhet, bizonyára ott is értékelik majd a szépségét 

Tavasszal Christina Formellát azzal a feltétellel engedték szabadlábra, hogy a jövőben nem érintkezhet kiskorúakkal. Az ügyben 2026 elején újabb meghallgatások várhatók, és idén talán pont kerül az ügy végére. Amennyiben bebizonyosodik a bűnössége, az egykori gyógypedagógus hosszú időre börtönbe kerülhet.

 

