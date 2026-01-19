Elvesztette a pénztárcáját, ezért úgy döntött, ingyen fog tankolni

Hírlevél
Nem mindennapi benzinkúti tolvaj ellen indított eljárást a Siófoki Járási Ügyészség. Egy férfi pénz híján átragasztotta szigszalaggal a rendszámát és két benzinkútról is elhajtott fizetés nélkül a tankolást követően.
Különös megoldáshoz folyamodott egy szekszárdi férfi 2025 júliusában, miután elvesztette a pénztárcáját: a nála levő szigetelőszalaggal átragasztotta a rendszámát, majd fizetés nélkül tankolt – kétszer is. A Sonline.hu közölte a nem mindennapi sztori részleteit.

Az ügyészség nem értékelte a trükkös tankolást
Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Fizetés nélkül tankolt

A férfi a tankolás előtt megállt és a rendszámtáblán levő „J” betűt szigetelőszalaggal átalakította „U” karakterre. Ezt követően egy siófoki, majd egy balatonalmádi benzinkúton is tankolt, majd fizetés nélkül elhajtott.

A férfi 13, illetve 14 ezer forintos kárt okozott, ami a bűncselekményi értékhatár alatt maradt, ezért csak szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Ám a Siófoki Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt vádat emelt a húszas éveiben járó férfi ellen. A vádiratban a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

Egy férfi szintén nagy bajba került, miután munkaadójával úgy egyezett meg, hogy használhatja a céges üzemanyag-kártyát tankolásra a magánútjaira is, ám azt ki kell fizetnie. Csakhogy ez nem így történt, a férfi pedig néhány hónap alatt 73-szor tankolt összesen 2,8 millió forintért...

 

