Elvesztette a pénztárcáját, ezért úgy döntött, ingyen fog tankolni

Különös megoldáshoz folyamodott egy szekszárdi férfi 2025 júliusában, miután elvesztette a pénztárcáját: a nála levő szigetelőszalaggal átragasztotta a rendszámát, majd fizetés nélkül tankolt – kétszer is. A Sonline.hu közölte a nem mindennapi sztori részleteit.

Az ügyészség nem értékelte a trükkös tankolást

Fotó: Lapis Renáta / Lapis Renáta

Fizetés nélkül tankolt

A férfi a tankolás előtt megállt és a rendszámtáblán levő „J” betűt szigetelőszalaggal átalakította „U” karakterre. Ezt követően egy siófoki, majd egy balatonalmádi benzinkúton is tankolt, majd fizetés nélkül elhajtott.

A férfi 13, illetve 14 ezer forintos kárt okozott, ami a bűncselekményi értékhatár alatt maradt, ezért csak szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Ám a Siófoki Járási Ügyészség egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette miatt vádat emelt a húszas éveiben járó férfi ellen. A vádiratban a bűncselekmény elkövetését beismerő férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

