A taxi fedélzeti kamerája rögzítette, amint elütött két gyereket – videó

Veszélyes közlekedési szituáció alakult ki 2024 decemberében egy forgalmas egri csomópontban, amikor egy utasokat szállító taxis a zöld jelzésen balra kanyarodva majdnem tragédiát okozott. Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész tájékoztatása szerint a sofőr figyelmen kívül hagyta, hogy vele egy időben két gyerek is elindult a kijelölt gyalogátkelőhelyen, akik sietve próbáltak átjutni az úttesten – írta a Heol.hu.

Saját autójának kamerája rögzítette, ahogy a taxis elüt két gyereket

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Megállt megkérdezni a gyerekeket, hogy jól vannak-e, majd továbbhajtott a taxis

Sokkoldó felvételek láttak napvilágot egy egri gázolásról, amelyet a balesetet okozó taxis saját fedélzeti kamerája rögzített. A sofőr kanyarodás közben nem vette észre a zebrán áthaladó testvérpárt: a kislányt elütötte, a kisfiú pedig az autó oldalának csapódott. Bár a gyerekek az aszfaltra zuhantak, a férfi megdöbbentő módon a volán mögül ki sem szállva, csupán az ajtót kinyitva kérdezte meg, jól vannak-e, majd anélkül hajtott tovább, hogy meggyőződött volna a sérüléseikről.

Az ügyészség tájékoztatása szerint mindkét gyermek könnyebb sérüléseket szenvedett, a felelőtlen sofőr ellen pedig segítségnyújtás elmulasztása miatt emeltek vádat. A hatóság nem elégszik meg a pénzbüntetéssel: indítványozták a taxis jogosítványának bevonását és a vezetéstől való eltiltását is.

