Taxival ment lopni, majd a taxit is ellopta

A vádirat szerint a 28 éves férfi 2024 októberében filmszerű, ám annál gátlástalanabb bűncselekmény-sorozatot hajtott végre: egy gyanútlan sofőrt használva „fuvarosnak”, többször is italboltokból lopott, majd a XXIII. kerületben egy éles tárggyal kényszerítette áldozatát a gépkocsi átadására. A támadó az erdős területen kidobott sofőr értékeit is elvette, majd a rabolt taxi rendszámát lecserélve próbált túladni a járművön. Bár az 5 millió forintot érő autót nevetséges összegért, mindössze 800 ezer forintért adta el bontásra, a vevőnek gyanús lett az üzlet és besétált a rendőrségre, így a férfit rövid időn belül elfogták – írta a Blikk.hu.

Nem csak alkoholt lopott magának, de még a fuvart adó taxit is

Fotó: Magyar Rendőrség

Fegyház vár a visszaesőre, aki sorozatosan támadt a taxi sofőrjeire

Alig néhány hónappal a szabadulása után ismét erőszakos bűncselekményekbe kezdett az a 28 éves férfi, aki 2025 májusában újabb fuvart szemelt ki magának a zsákmányszerzés reményében. A vádlott ezúttal is egy éles tárggyal fenyegetve próbálta elrabolni a sofőr bevételét, ám a kiszemelt taxi vezetője ellenállt és sikerült elmenekülnie a pénzével együtt. A különös visszaesőnek minősülő férfi bűnlajstromát egy korábbi autós lopás is terheli, amely során szerszámokat és gyermek edzőfelszereléseket lovasított meg.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett rablások és lopások miatt súlyos fegyházbüntetést indítványozott, és kezdeményezte, hogy a vádlottat teljesen zárják ki a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. A jelenleg is letartóztatásban lévő férfi sorsáról februárban, az előkészítő ülésen dönthet a bíróság.

Miközben a taxisokra támadó férfi már a hatóságok kezén van, a közúti felelőtlenség egy másik formája borzolta a kedélyeket Gyöngyösön, ahol egy BMW-s ámokfutó az interneten is közzétett száguldozások után végül súlyos tömegbalesetet okozott.