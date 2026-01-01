Nem akármire készül a drogügybe keveredett T. Danny

Több büntetőeljárás is folyamatban van T.Danny ellen kábítószerrel kapcsolatos ügyek miatt – írta meg a Blikk a BRFK nyilatkozata alapján. Az előadó nem tett vallomást gyanúsítotti kihallgatása során, sajtóinformációk szerint panasszal is élt. Most viszont bevallotta, hogy hibázott és ez így nem mehet tovább.

T.Danny új életet kezdene Fotó: Vasvári Tamás / MTI Fotószerkesztőség

A rappert és barátnőjét is kábítószer-birtoklás gyanújával vették őrizetbe még novemberben, majd gyanúsítottként hallgatták ki. Büntetőeljárás indult ellenük, de – ByeAlexhez hasonlóan – ők is szabadlábon védekezhetnek. A rajongók egy része szerint T.Danny esetében időszerű volt, hogy a drogügy nyilvánosságra kerüljön. Látványosan eldeformálódott az orra a kokaintól és többen attól tartanak, hogy az állapota tovább romlik, ha nem hagyja abba. A rajongói reménykednek benne, hogy a történtek hatására a gyógyulás útjára lép.

T.Danny jó útra tér?

A családja szerint már meg is tette az első lépéseket. Az eljárás megindulása óta ugyanis a környezete szerint pozitív irányba változott T. Danny élete. Információk szerint egészségesebben él. Rokonai támogatása kulcsszerepet játszik abban, hogy életmódváltásba fogott. Mindez az óévet búcsúztató, új évet köszöntő közösségi bejegyzéséből is kiderül,

amelyben a zenész elismerte, hogy 2025-ben több hibát is elkövetett, amelyeket igyekszik jóvátenni.

T.Danny Forrás: Instagram

„Sziasztok! Sajnos az év ellentmondásos volt. Tele volt Veletek átélt felejthetetlen élményekkel, és leckékkel egyaránt. Ez az év a tanulás éve is volt. Hibáztam jó párszor, amikből tanulnom kell. Épp itt volt az ideje, hogy észbe kapjak, a hibáknak, botlásoknak következménye van, én pedig vállalom a felelősséget. Sajnálom, ha bárkinek csalódást, vagy fájdalmat okoztam a tetteimmel. Hosszú és rögös út áll mögöttem és talán még hosszabb előttem, ugyanakkor 2026 nem szólhat majd másról, minthogy készen állok arra, hogy a helyes úton menjek tovább, azon dolgozom, hogy az idei év hibái soha többé ne ismétlődhessenek meg.

2026-ban és azután is – mire elkezdődnek a koncertek – szeretnék végre jobb önmagam lenni és tiszta fejjel elétek állni.

Rengeteg erőt és motivációt adtatok és adtok most is nekem ebben. Alig várom már, hogy újra találkozzunk! 2026 tehát a változás éve lesz. A sarkamra állok és helyre hozok mindent. Együtt, Veletek. Boldog Új Évet Kívánok nektek!” – fogalmazott a celeb újévi fogadalmában.