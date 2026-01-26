Teljes káosz a szerb-magyar határon - minden megbénul

Hírlevél
Olasási idő: 4 perc
Hatalmas közlekedési káoszra kell számítani a balkáni útvonalakon, miután három ország fuvarozói összefogva hirdettek országos útlezárásokat. A szerb, bosnyák és montenegrói érdekképviseletek 2026. január 26-án a schengeni övezet határátkelőinél teljesen blokkolják a kamionsávokat, így a demonstráció miatt várhatóan órákra megbénul a nemzetközi teherforgalom.
Hétfő dél óta határozatlan idejű, összehangolt blokád bénítja meg a balkáni határátkelőket, miután Szerbia, Bosznia-Hercegovina és Montenegró fuvarozói radikális demonstrációba kezdtek. A magyar-szerb határszakaszon Röszke, Tompa és Hercegszántó átkelőinél teljes útzárra kell készülni, így mind a belépő, mind a kilépő irányú teherforgalom teljesen leállt a szomszédos országok tiltakozó akciója miatt – írta a Police.hu.

Teherforgalom korlátozások a Magyar-szerb határon
Teherforgalom korlátozása a Magyar-szerb határon
Fotó:  Police.hu 

Megbénult a balkáni teherforgalom

A határzárak okozta hatalmas torlódások elkerülése érdekében a hatóságok alternatív útvonalakat javasolnak a tranzitforgalom számára. Szerbia felé a belépés ellehetetlenült, ezért a kamionoknak Románia (Csanádpalota, Nagykereki) vagy Horvátország felé érdemes kerülniük. Fontos, hogy az M6-os autópályáról tilos a szerb határ felé lekanyarodni, a járműveknek tovább kell haladniuk a horvát tranzitútvonalak irányába.

A biztonságos közlekedés érdekében a sofőröktől az alábbiakat kérik:

  • Parkolás: Ne hajtsanak a lezárt határokhoz! Használják az autópályák (M1, M0, M5, M6) nagy kamionparkolóit;
  • Tilos a leállósáv: A leállósávban várakozni életveszélyes és büntetendő;
  • Készletek: A bizonytalan ideig tartó blokád miatt mindenki tankoljon fel, és tárazzon be élelemből, valamint ivóvízből.

A rendőrség kéri, hogy indulás előtt mindenki tájékozódjon a Határinfó oldalon vagy a digitális útjelző táblákon a teherforgalom aktuális helyzetéről.

