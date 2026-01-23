TEK-akció borzolta a kedélyeket: kommandósok lepték el a falu egyik utcáját

Hírlevél
Különleges egységek feltűnése zavarta meg a csendes délutánt egy nyugat-magyarországi településen. A TEK-akció Ivánban csütörtökön történt, a helyiek pedig egyelőre csak találgatni tudnak arról, mi indokolta a terrorelhárítók megjelenését.
Olvasói bejelentés érkezett a Kialfold.hu hírportál szerkesztőségéhez arról, hogy csütörtök délután a Terrorelhárítási Központ munkatársai jelentek meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Iván településen. A TEK-akció váratlanul érte a helyieket, a különleges egységek feltűnése pedig azonnal kérdéseket vetett fel.

TEK-akció
Váratlan TEK-akció Ivánon Fotó: Beküldött/Kisalfold.hu

TEK-akció Ivánban: a polgármester sem tud a részletekről

Az esettel kapcsolatban a Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál azonnal megkereste Iván község polgármesterét, aki elmondta: hivatalos úton nem kapott tájékoztatást a terrorelhárítók intézkedéséről. A település vezetésének nincs tudomása arról sem, hogy mi indokolta a TEK jelenlétét, történt-e előállítás, vagy fennáll-e bármilyen veszélyhelyzet a környéken.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat részéről sem előzetes, sem utólagos értesítés nem érkezett.

A rendőrség egyelőre nem adott tájékoztatást

Az eset tisztázása érdekében a portál megkereséssel fordult a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz is. Arra várnak választ, hogy mi indokolta a különleges egységek megjelenését Ivánban, történt-e intézkedés vagy előállítás, illetve fennáll-e bármilyen kockázat a lakosság számára.

A rendőrség egyelőre nem válaszolt a kérdésekre.

Fegyverrel fenyegetőzött egy férfi Győrben

Vipera, gázspray és egy fegyvernek látszó tárgy is volt annál a férfinél, aki pénteken az Ifjúság körúton fenyegetőzött. A Terrorelhárítási Központ egységei is kivonultak a fegyvereshez, akit szerdán letartóztattak. Bővbb információkat az esettel kapcsolatban ide kattintva olvashat!

 

