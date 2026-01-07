Extrém tél, extrém védekezés: ezekre figyeljen, hogy épségben hazajusson

A januári havazás komoly próba elé állította a közlekedést, de a főbb útvonalakon nem állt le a forgalom. A Bors szerint az országos úthálózat MKIF által üzemeltetett szakaszain a tél dacára is biztosított maradt a haladás.

A tél szélsőségei ellenére folyamatos az utak takarítása Fotó: Facebook - MKIF/Bors

Szélsőséges tél, megfeszített tempó az utakon

A hétfő és kedd éjszakai intenzív hóesés idején a közútkezelő munkatársai extrém időbeosztásban dolgoztak. A cél egyértelmű volt: a legforgalmasabb utak járhatóak maradjanak.

A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő (MKIF) közlése szerint a munkagépek csak tankolás és sóutántöltés idejére térnek vissza a mérnökségekre. Az elmúlt 24 órában folyamatosan pályán voltak a járművek. A havazás megkezdése előtt minden általuk üzemeltetett szakaszon preventív alászórást végeztek. Amint megindult a hóesés, azonnal elkezdték az ekézést és a sózást is.

Brutális számok: ezer tonnákban mérhető a védekezés

A kedd esti hózápor második hulláma újabb kihívást hozott, de ezt is sikerült kezelni. Az éjszaka során 167 munkagéppel dolgoztak az utakon. Ennek eredményeként összesen

2600 tonna sót és 350 ezer liter sóoldatot juttattak ki az általuk kezelt pályaszakaszokra.

A burkolatok jelenleg sónedvesek vagy latyakosak, a látási viszonyok pedig többnyire kedvezőek.

Járhatóak maradtak a legforgalmasabb autópályák

A közútkezelő tájékoztatása szerint a kiemelt pályákon is fennmaradt a közlekedés:

az M7 autópálya végig járható volt,

az M3 autópályán biztosított a haladás,

az M1 autópályán reggelre megszűnt a torlódás,

az M1-en Budapest és Hegyeshalom felé is két sávon halad a forgalom.

Szakaszos torlódások előfordulhatnak, ezek hátterében gyakran olyan kamionosok állnak, akik szabálytalanul állnak meg a forgalmi sávban, ezzel akadályozva a téli elhárítási munkákat. Ezek az esetek jogi következményekkel járhatnak.

Fontos figyelmeztetés az autósoknak

Az MKIF hangsúlyozta: bár a hóhelyzet ellenére az utak járhatóak, mindenki csak

megfelelő műszaki állapotú járművel,

elegendő üzemanyaggal,

és kellő felkészültséggel

induljon útnak.

Indulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális útviszonyokról az Útinform felületein, valamint az MKIF közösségi csatornáin, ahol friss és hiteles közlekedési információk érhetők el.