A Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság szombati tájékoztatása szerint a hatóságok és a kriminalisztikai szakértők összehangolt munkájának köszönhetően rekordidő alatt sikerült elfogni egy támadót. A nyomozók azonosították azt a 29 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint rátámadt a gyertyaárus nőre, és szándékosan tüzet okozott egy templomban – írta a Maszol.ro.

Bántalmazott egy gyertya árúst és felgyújtott egy templomot egy 29 éves férfi (Illusztráció)

Rács mögött a templomi támadó

Bevitték a kapitányságra a gyújtogatót és a bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását. A román férfi ellen rongálás, gyújtogatás és testi sértés miatt indult eljárás, miután a gyanú szerint tüzet okozott a templom épületében.

