templom

Rátámadt egy nőre a templomi gyújtogató

15 perce
Olvasási idő: 3 perc
Rács mögé került egy 29 éves brassói férfi, aki brutális támadást intézett egy egyházi intézmény és annak alkalmazottja ellen. Rátámadt a gyertyárusra, aztán tüzet gyújtott a templomban.
templombrassói férfitűzgyújtogatásRomániaférfibántalmazás

A Brassó Megyei Rendőr-főkapitányság szombati tájékoztatása szerint a hatóságok és a kriminalisztikai szakértők összehangolt munkájának köszönhetően rekordidő alatt sikerült elfogni egy támadót. A nyomozók azonosították azt a 29 éves helyi férfit, aki a gyanú szerint rátámadt a gyertyaárus nőre, és szándékosan tüzet okozott egy templomban – írta a Maszol.ro.

templom gyújtogatás börtön letartóztatás
Bántalmazott egy gyertya árúst és felgyújtott egy templomot egy 29 éves férfi (Illusztráció)
Fotó:  MW-archív

Rács mögött a templomi támadó

Bevitték a kapitányságra a gyújtogatót és a bizonyítékok alapján 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását. A román férfi ellen rongálás, gyújtogatás és testi sértés miatt indult eljárás, miután a gyanú szerint tüzet okozott a templom épületében.

Míg a brassói támadó ellen súlyos bűncselekmények miatt indult eljárás, addig egy másik román férfinek egy egészen szürreális hatósági mulasztással kell szembenéznie, miután a hivatalos papírok szerint halottnak nyilvánították és azóta is harcol az „életéért”.

 

