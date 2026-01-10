Haláleset a kiskunhalasi termálfürdőben, a rendőrség vizsgálatot indított

Haláleset történt szombaton délelőtt a kiskunhalasi Halastermál Gyógyfürdő fedett részén – adta hírül a Baon.hu. A rendőrség vizsgálja a termálfürdőben történt eset körülményeit.

Tragédia a termálfürdőben: egy férfi életét vesztette Kiskunhalason (illusztráció)

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Halál a termálfürdőben

A tragédiáról a fürdőt üzemeltető Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. adott hírt. Mint írták, január 10-én, szombaton egy 57 éves férfi rosszul lett és elmerült az egyik medencében. Az újraélesztést először az úszómester kísérelte meg, majd a kiérkező mentők folytatták, de a férfit nem sikerült megmenteni – írták-

Miközben a férfi életéért küzdöttek, kiürítették a fürdőt és lezárták a helyszínt. A rendőrökkel bűnügyi technikusok is a helyszínre érkeztek, ahol elvégezték a szükséges helyszínelést. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság az ügyet közigazgatási hatósági eljárás keretein belül vizsgálja. Vélhetően arra kíváncsiak, hogy terhel-e valakit felelősség a férfi halála miatt, vagy megelőzhetetlen lett volna a tragédia.

A rendőrség távozása után néhány órával újranyitott a fürdő, ahol elvégezték az ilyenkor szükséges fertőtlenítést. A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. vezetése az elhunyt hozzátartozóinak együttérzését fejezte ki.

Sokak kedvenc időtöltése a fürdőzés, ám ez néha nem olcsó mulatság. Van azonban egy termálfürdő, amely 2026-ban csökentette árait.