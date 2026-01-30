Itt a rendőrség közleménye az iskolai bombariadókról

Összehangolt támadás érte a hajdú-bihari oktatási rendszert, miután több iskolába is azonos forrásból származó, erőszakos tartalmú elektronikus üzenetek érkeztek. A nyomozók nagy erőkkel vizsgálják a fenyegető e-mailek hátterét, mivel az ügy súlyossága miatt felmerült a terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés gyanúja – írta a Police.hu.

Több iskola is levelet kapott terrorcselekményről

Fotó: Police.hu

Iskolákat bénított meg a terrorcselekmény lehetősége Hajdú-Biharban

A hatóságok azonnal megkezdték az érintett oktatási intézmények módszeres átvizsgálását, miután súlyos fenyegetések érkeztek az iskolákba. Bár a rendőrség hivatalosan is megindította a nyomozást terrorcselekmény elkövetésével való fenyegetés gyanúja miatt, az épületek tűzszerészeti ellenőrzése során eddig szerencsére sem robbanóanyagot, sem gyanús szerkezetet nem találtak az egyenruhások.

A keresés jelenleg is zajlik, a nyomozók pedig digitális nyomok alapján próbálják azonosítani a pánikkeltő üzenetek feladóját, miközben az érintett iskolákban fokozott biztonsági intézkedések mellett ügyelnek a diákok és a tanárok épségére.

