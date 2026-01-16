Kiképzésre indultak, de börtöncellában ébredtek a terroristák

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le Németország két nagy repülőterén. Hannoverben és Stuttgartban egyszerre állították meg azt a két fiatal férfit a rendőrök, akik a gyanú szerint Szíriába indultak volna, azonban a terroristák nem nyaralni, hanem katonai kiképzésre készültek – írta a Bild.
A 18 és 27 éves, migráns hátterű, de német állampolgárságú férfiak külön városból, külön járatokkal utaztak volna, hogy ne keltsenek feltűnést. Egyvalamiről azonban nem tudtak: már jó ideje a rendőrség radarján voltak.
A terroristákra a kapunál csaptak le
A különleges egységek emberei akkor léptek akcióba, amikor a férfiak már a beszállókapuk felé tartottak. A meglepetés is teljes volt és azonnal kattant a bilincs, az utazás pedig hamar véget ért és a repülők is nélkülük szálltak fel.
A nyomozók szerint a céljuk egyértelmű volt: csatlakozni a Közel-Keleten harcoló szélsőségesekhez, kiképzést kapni, majd fegyveres akciókban részt venni.
Az elfogások után a hatóságok átkutatták a gyanúsítottak lakásait is. A listán szerepelt minden, ami miatt a nyomozók gyanúja csak erősödött:
- IS-propagandaanyagok
- telefonok és adathordozók
- készpénz
- és még egy számszeríj is előkerült.
A férfiakat rövid időn belül bíró elé állították, aki elrendelte az előzetes letartóztatásukat.
A vád egyértelműen az államot veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészítése.
Van ok az aggodalomra?
A rendőrség megnyugtatott mindenkit, hogy konkrét, azonnali veszély nem fenyegette a lakosságot, az akció megelőző jellegű volt. A nyomozás azonban tovább folytatódik és nem kizárt, hogy újabb szálak is előkerülnek.
Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium kedden pedig közös sajtótájékoztatón jelentette be a döntést, miszerint a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Muszlim Testvériség Egyiptomban, Jordániában és Libanonban működő szervezeteit.