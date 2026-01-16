Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Háború

A teljes összeomlás szélén az ukránok: a háború legvéresebb szakasza jön

Hogy, mennyi?

Vérciki: Európa csak ennyi katonát tudott összekaparni Grönland védelméhez

terroristák

Kiképzésre indultak, de börtöncellában ébredtek a terroristák

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Repülőjegy megvolt, csomag bepakolva, indulásra készen álltak. A terroristák azonban nem jutottak messzire, ugyanis a német hatóságok az utolsó pillanatban csaptak le rájuk a repülőtereken.
Link másolása
Vágólapra másolva!
terroristákmegfigyelésNémetországrazziarepülőtérakciórendőrségrajtaütés

Nem mindennapi jelenetek játszódtak le Németország két nagy repülőterén. Hannoverben és Stuttgartban egyszerre állították meg azt a két fiatal férfit a rendőrök, akik a gyanú szerint Szíriába indultak volna, azonban a terroristák nem nyaralni, hanem katonai kiképzésre készültek – írta a Bild.

A terroristák a hannoveri repülőtéren buktak le
A terroristák a hannoveri repülőtéren buktak le
Fotó: Moritz Frankenberg/dpa (archív)

A 18 és 27 éves, migráns hátterű, de német állampolgárságú férfiak külön városból, külön járatokkal utaztak volna, hogy ne keltsenek feltűnést. Egyvalamiről azonban nem tudtak: már jó ideje a rendőrség radarján voltak.

A terroristákra a kapunál csaptak le

A különleges egységek emberei akkor léptek akcióba, amikor a férfiak már a beszállókapuk felé tartottak. A meglepetés is teljes volt és azonnal kattant a bilincs, az utazás pedig hamar véget ért és a repülők is nélkülük szálltak fel.

A nyomozók szerint a céljuk egyértelmű volt: csatlakozni a Közel-Keleten harcoló szélsőségesekhez, kiképzést kapni, majd fegyveres akciókban részt venni.

Az elfogások után a hatóságok átkutatták a gyanúsítottak lakásait is. A listán szerepelt minden, ami miatt a nyomozók gyanúja csak erősödött:

  • IS-propagandaanyagok
  • telefonok és adathordozók
  • készpénz
  • és még egy számszeríj is előkerült.

A férfiakat rövid időn belül bíró elé állították, aki elrendelte az előzetes letartóztatásukat.

A vád egyértelműen az államot veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészítése.

Van ok az aggodalomra?

A rendőrség megnyugtatott mindenkit, hogy konkrét, azonnali veszély nem fenyegette a lakosságot, az akció megelőző jellegű volt. A nyomozás azonban tovább folytatódik és nem kizárt, hogy újabb szálak is előkerülnek.

Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium kedden pedig közös sajtótájékoztatón jelentette be a döntést, miszerint a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Muszlim Testvériség Egyiptomban, Jordániában és Libanonban működő szervezeteit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!