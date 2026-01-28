„A lányomat védtem” – bíróság elé állt a feldühödött apa

A testi sértés még novemberben, a szekszárdi autóbusz-pályaudvaron történt, ahol a vádlott szerint egy idegen férfi titokban képeket készíthetett a 16 éves lányáról – írta a Teol.hu.

A testi sértés ügye a bíróságon folytatódott

Az apa elmondása szerint a gyanú annyira felzaklatta, hogy számon kérte a férfit. A vita azonban gyorsan elfajult és ököllel többször is ütött. Egyszer arcon, egyszer gyomron találta el a sértettet, aki próbált kitérni és menekülni a további bántalmazás elől. A helyzet aztán tovább durvult, amikor az apa a vádirat szerint utána kiabált, majd megrántotta a férfi vállát. A sértett ekkor elvesztette az egyensúlyát, elesett és olyan szerencsétlenül zuhant a földre, hogy eltört a bal karja.

A testi sértésből kórház lett

Az orvosszakértői vélemény szerint több zúzódás is keletkezett, ám a singcsont törése már nyolc napon túl gyógyuló sérülésnek számít, ami jogilag súlyosabb megítélés alá esik. Így lett a heves számonkérésből komoly büntetőügy.

A vádlott apa a bíróságon tagadta, hogy ütött volna. Állítása szerint nem akart bántani senkit, csak megfogta a férfit, amikor az el akart menni. Úgy fogalmazott, hogy nem volt célja testi sérülést okozni, kizárólag a lányát akarta megvédeni.

Az ügy egyelőre nem zárult le. A bíróság áprilisra tűzte ki a tárgyalás folytatását, addig tanúkat hallgatnak meg és részletesen elemzik a bizonyítékokat, hiszen többen is látták az incidens egyes mozzanatait, így döntő szerepük lehet majd az ítélet meghozatalában.

