Till Tamás tragédiája: vádat emeltek a különös kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosság ügyében

Az egész országot megrázta Till Tamás tragédiája, akit 2000. május 28. óta eltűntként kerestek. Till Tamás sorsáról csak 2024-ben derült ki a sokkoló igazság, amikor egy bajai külterületi tanyán, betonpadló alá rejtve megtalálták a gyermek maradványait.
Till Tamás ügye: 24 év után derült ki a kegyetlen igazság
A tizenegy éves kisfiú 2000 májusában biciklire pattant, és bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben azonban nyoma veszett, és soha nem tért haza. A család és az egész ország hosszú éveken át bízott abban, hogy a gyermek élve kerül elő.
Ez a remény 2024. augusztus 1-jén foszlott szerte, amikor a rendőrség egy tanyán bebetonozott gyermekholttestre bukkant. A szakértői vizsgálatok megerősítették: az áldozat a 24 évvel korábban eltűnt Till Tamás volt.
Segítség ürügyén csalta el a gyermeket
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a gyilkosságot egy, az elkövetéskor fiatalkorú férfi követte el. A kőműves szakmát tanuló fiú segédmunkásként dolgozott, és a bűncselekmény napján egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán.
Napközben kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen, tízéves Till Tamásra. Hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket, majd segítségkérés ürügyén a tanyára csalta.
Különös kegyetlenséggel ölte meg, majd eltüntette a nyomokat
A vádirat szerint a vádlott a tanyán váratlanul rátámadt a kisfiúra, és
egy késszerű eszközzel, különös kegyetlenséggel megölte.
A bűncselekményt követően megpróbálta eltüntetni a nyomokat:
a gyermek holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában rejtette el, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.
Ezzel évtizedekre elrejtette a gyermek maradványait, miközben a család kétségbeesetten kereste fiát.
Beismerés, majd visszavonás
A holttest megtalálása után F. János – kezdetben tanúként – beismerte, hogy kamaszként ő követte el a gyilkosságot. Vallomása szerint
szexuális indíttatásból csalta el a gyermeket, majd egy ácskapoccsal végzett vele.
A férfit első körben elengedték, ám az ügyészség álláspontja szerint a bűncselekmény nem évült el, ezért letartóztatását indítványozták. Ezt követően F. János visszavonta korábbi vallomását, és azt állította, hogy kényszer hatására tett beismerő nyilatkozatot.
Vádemelés és bírósági döntés
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség a férfit tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolja. Az ügyészség fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, valamint azt is, hogy a bíróság kötelezze a vádlottat a nyomozás során felmerült, több mint 13 millió forintos bűnügyi költség megfizetésére.
Jogszabályváltozás: nem évülhet el az ilyen bűntett
Az ügy jogi megítélését alapvetően befolyásolta a 2024 decemberében elfogadott törvénymódosítás. A Fidesz-frakció kezdeményezésére az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el azt a változtatást, amely szerint az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények – függetlenül attól, hogy azokat felnőttkorú vagy fiatalkorú követte el – soha nem évülhetnek el.
Ez a módosítás tette lehetővé, hogy a Till Tamás ellen elkövetett gyermekgyilkosság ügyében több mint két évtized elteltével is büntetőeljárás induljon.
A bíróság dönt majd a végső felelősségről
A jelenleg letartóztatásban lévő férfi bűnösségéről a későbbiekben a Kecskeméti Törvényszék fog dönteni. Az ügy nemcsak egy család életét törte ketté, hanem az egész ország számára fájdalmas emlékeztetővé vált arra, hogy az igazság olykor hosszú időre eltemethető – de végül felszínre kerül.
