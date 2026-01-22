Till Tamás tragédiája: vádat emeltek a különös kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosság ügyében

Az egész országot megrázta Till Tamás tragédiája, akit 2000. május 28. óta eltűntként kerestek. Till Tamás sorsáról csak 2024-ben derült ki a sokkoló igazság, amikor egy bajai külterületi tanyán, betonpadló alá rejtve megtalálták a gyermek maradványait.

F. János, a 11 éves Till Tamás feltételezett gyilkosa Fotó: Knap Zoltán

Till Tamás ügye: 24 év után derült ki a kegyetlen igazság

A tizenegy éves kisfiú 2000 májusában biciklire pattant, és bajai otthonából egy közeli vadasparkba indult lovagolni. Útközben azonban nyoma veszett, és soha nem tért haza. A család és az egész ország hosszú éveken át bízott abban, hogy a gyermek élve kerül elő.

Ez a remény 2024. augusztus 1-jén foszlott szerte, amikor a rendőrség egy tanyán bebetonozott gyermekholttestre bukkant. A szakértői vizsgálatok megerősítették: az áldozat a 24 évvel korábban eltűnt Till Tamás volt.

Segítség ürügyén csalta el a gyermeket

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádirata szerint a gyilkosságot egy, az elkövetéskor fiatalkorú férfi követte el. A kőműves szakmát tanuló fiú segédmunkásként dolgozott, és a bűncselekmény napján egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán.

Napközben kiment dohányozni a közeli dűlőútra, ahol felfigyelt az arra kerékpározó, számára ismeretlen, tízéves Till Tamásra. Hirtelen ötlettől vezérelve leszólította a nála jóval gyengébb fizikumú gyermeket, majd segítségkérés ürügyén a tanyára csalta.

Különös kegyetlenséggel ölte meg, majd eltüntette a nyomokat

A vádirat szerint a vádlott a tanyán váratlanul rátámadt a kisfiúra, és

egy késszerű eszközzel, különös kegyetlenséggel megölte.

A bűncselekményt követően megpróbálta eltüntetni a nyomokat:

a gyermek holttestét egy betonozásra előkészített helyiség homokos aljzatában rejtette el, majd néhány nappal később a helyiséget lebetonozta.

Ezzel évtizedekre elrejtette a gyermek maradványait, miközben a család kétségbeesetten kereste fiát.

Till Tamás gyászoló családja Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Beismerés, majd visszavonás

A holttest megtalálása után F. János – kezdetben tanúként – beismerte, hogy kamaszként ő követte el a gyilkosságot. Vallomása szerint

szexuális indíttatásból csalta el a gyermeket, majd egy ácskapoccsal végzett vele.

A férfit első körben elengedték, ám az ügyészség álláspontja szerint a bűncselekmény nem évült el, ezért letartóztatását indítványozták. Ezt követően F. János visszavonta korábbi vallomását, és azt állította, hogy kényszer hatására tett beismerő nyilatkozatot.