Új, megrázó részletek derültek ki Till Tamás meggyilkolásáról

Az elmúlt napokban nyilvánosságra hozott szakértői vélemény szerint az áldozatot nem pusztán egyszeri erőszak érte. A csontokon talált sérülések alapján többször szúrták a hasba, miközben a gyilkos folyamatosan bántalmazta őt, a koponyán és bordákon is súlyos törések láthatók. A szakértők szerint a tarkó csigolyáinak törése végzett az ifjú Till Tamással – írta a Blikk.hu.

Bíróság elé kerül F. János, a 11 éves Till Tamás feltételezett gyilkosa

Fotó: Knap Zoltán

Új részletek derültek ki a Till Tamás halálával kapcsolatban

Till Tamás 2000-ben tűnt el Baján, az akkor 11 éves kisfiú holttestét csak 24 évvel később sikerült megtalálni.

A gyilkossággal vádolt F. János korábban beismerte tettét, és ő vezette el a nyomozókat ahhoz a helyszínhez, ahol a maradványokat voltak.

A szakértői vizsgálatok szerint a gyermeket rendkívüli kegyetlenséggel ölték meg, ezt a testén talált sérülések egyértelműen alátámasztják.

A 16 éves korában kőműves szakmát tanuló F. János építkezéseken segédmunkásként dolgozott. 2000. május 28-án egyedül tartózkodott a bajai külterületi tanyán, ahol a kötelességének eleget téve végezte el a rábízott munkát. Ekkor lett figyelmes az arra bicikliző Till Tamásra, és segítségkérés ürügyével a tanyára csalta. Majd hirtelen rátámadt a gyermekre és végzett vele.

Eredetileg azt mondta a hatóságoknak, hogy az idősebb társai beton alá rejtették az áldozatot.

Később azonban beismerte, hogy ő maga támadt rá a gyermekre, megölte egy éles eszközzel, majd a maradványait elrejtette, végül betonnal fedte be a helyet.

Megrázó videót tett közzé a rendőrség a 24 éve eltűnt Till Tamás holttestének kiásásáról 2024-ben

Fotó: police.hu

A megtalált csontokból még húsz év elteltével is rengeteg nyomot lehet kiolvasni. A test maradványainak alapján a kisfiú fejét brutális erővel üthette a gyilkosa, ugyanis a koponyacsontja, a szemcsontja és az állkapocscsontja is be van törve.

De, amiről eddig nem lehetett tudni semmit, az az információ, hogy a gyilkos egy késsel vagy éles eszközzel kilencszer meg is szúrta hastájékon az áldozatát.

Legalábbis a műszálas felső ruházaton talált nyomokból, ami viszonylag jó állapotban került elő erre lehet következtetni. Emellett van három nagyon durva bordatörés is, ami arra utal, hogy a gyilkosa rátérdepelt. A fiú halálához azonban egy csigolyatörés kellett, amely tarkójánál található sérülés.