Körfűrésszel támadt az autókra a zalai tolvaj

Nem mindennapi látvány fogadta azokat, akik másnap ránéztek az udvaron parkoló autókra Nagykanizsa Miklósfa városrészében. Gumik sehol, szétszórt csavarok a földön, a járművek pedig emelők nyomait viselték. Mint később kiderült, egy elszánt tolvaj járt a környéken – írta a Zaol.hu.

A tolvaj nem kímélte az autókat

Fotó: Police.hu

A 34 éves férfi már kinézte magának a terepet és több autót is felfedezett egy külterületi ingatlan udvarán, majd megvárta, míg leszáll az este. Ekkor visszatért, és akcióba lépett. Egyáltalán nem finomkodott, még emelőt is hozott magával, majd

késsel és kézi körfűrésszel esett neki az abroncsoknak. Nem bajlódott a szereléssel sem, egyszerűen levágta a gumikat az alufelnikről.

Összesen tíz kereket zsákmányolt három terepjáróról, a gumikat és csavarokat pedig egyszerűen szétszórta a helyszínen. Ez azért még nem volt neki elég és még három autórádiót is kiszerelt, majd eltűnt az éjszakában.

A tolvaj tevékenysége nem volt hosszú életű

Az alufelniket egy közeli méhtelepre vitte, ahol a rendőrök hamar a nyomukra bukkantak. Innen már csak egy lépés volt az elkövető azonosítása.

A nagykanizsai nyomozók hamar le is zárták az ügyet, a tolvaj ellen lopás vétsége miatt indult eljárás, az iratokat pedig továbbították az ügyészségnek.

