Részeg külföldiek vitték el a nagykövetségi zászlót, azt sem tudták, mit lopnak

Különös szuvenírt választott két külföldi fiatal Budapesten, amikor az egyik nagykövetség zászlaját tépték le az Andrássy úton. A tolvajok azonban nem élvezhették sokáig a zsákmányt, a rendőrök ugyanis rekordgyorsasággal a nyomukra bukkantak.
Korán reggel érkezett a bejelentés, hogy az Andrássy úton valaki eltüntette egy nagykövetség nemzeti zászlaját. A VI. kerületi rendőrök azonnal munkához láttak és hamar kiderült, hogy nem profi akcióról volt szó, inkább egy elhibázott éjszakai, alkohol mámorban vezérelt ötletről, amelyet brit tolvajok követtek el – írta a Police.hu.

A tolvajok azt sem tudták, hogy mit lopnak
Fotó: Pixabay.com

A nyomok gyorsan egy terézvárosi bérelt szállásra vezettek, ahol a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársai kopogtattak és már bilincseltek is.

A tolvajok mellett a zászló is előkerült

A rendőrök két brit állampolgárt találtak a lakásban, a keresett zászlóval együtt. A 19 és 24 éves fiatalok nem is tagadták a dolgot, elismerték, hogy ők törték le és vitték el a lobogót. 

Állításuk szerint annyira ittasak voltak, hogy fogalmuk sem volt róla, pontosan milyen zászlót hoztak el és mire kijózanodtak, már késő volt.

A turisták elmondták, hogy megbánták a tettüket és nem akartak bajt okozni. A magyarázat azonban nem hatotta meg a hatóságokat és a VI. kerületi nyomozók lopás vétsége miatt hallgatták ki őket.

A zászló visszakerült jogos helyére, a brit fiatalok pedig egy budapesti emlék helyett rendőrségi papírokkal gazdagodtak, amit biztosan nem szerettek volna hazavinni.

Tavaly még arról is beszámoltunk, hogy a nagykövetségek sorozatos fenyegetéseket kaptak, de végül elfogták a somogyi elkövetőt, aki a bejelentéseket tette.

 

 

