Tömegbaleset az M1-esen: tűzoltók emelték ki az embereket a roncsokból, nyolcan sérültek meg

Az éjszaka közepén csapódtak egymásba a járművek az M1-es autópályán. A tömegbaleset január 20-án, hajnali 1 óra körül történt a sztráda 39-es kilométerénél, Bicske térségében, a Győr felé vezető oldalon. Ahogy a Kemma.hu írja, a helyszínen négy személyautó és egy kamion rongálódott meg, a pályát elborították a törmelék és a roncsok.
Tűzoltók szabadították ki a tömegbaleset miatt beszorult utasokat
A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három embert a bicskei önkormányzati tűzoltók emeltek ki a személyautókból, mivel a sérültek a roncsok közé szorultak. Nyolc személy sérült meg, közülük hárman súlyosan.
A mentési munkálatok ideje alatt a társhatóságok is folyamatosan dolgoztak a helyszínen.
Órákra megbénult a forgalom a sztrádán
A súlyos ütközés miatt az érintett szakaszon teljes pályazár lépett életbe. Az MKIF Zrt. közlése szerint kezdetben csak egy sáv volt járható, majd a rendőrség az országhatár felé vezető oldalon Herceghalomnál terelte le a forgalmat.
Az M1-es autópályán hosszú torlódások alakultak ki, az autósok órákig vesztegeltek az éjszakai órákban.
Hajnalra helyreállt a közlekedés
A mentési és helyszínelési munkálatok a hajnali órákig elhúzódtak. A baleset felszámolása után, hajnali 4 óra körül megszűntek a pályazárak, és az M1-es autópálya mindkét irányban ismét teljes szélességében járhatóvá vált.
A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.
Több mint 10 kilométeres kocsisor
A decemberi hónapot sem úszta meg tömegbaleset nélkül az M1-es autópálya. öt személyautó ütközött össze a sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében. A helyszínelés miatt kialakult súlyos baleset hatalmas torlódást okozott, melynek hossza meghaladta a 12 kilométert. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!