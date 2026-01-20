Tömegbaleset az M1-esen: tűzoltók emelték ki az embereket a roncsokból, nyolcan sérültek meg

Az éjszaka közepén csapódtak egymásba a járművek az M1-es autópályán. A tömegbaleset január 20-án, hajnali 1 óra körül történt a sztráda 39-es kilométerénél, Bicske térségében, a Győr felé vezető oldalon. Ahogy a Kemma.hu írja, a helyszínen négy személyautó és egy kamion rongálódott meg, a pályát elborították a törmelék és a roncsok.

Tömegbaleset bénítja a forgalmat az M1-es autópályán Bicskénél, kamion és személyautók zúzták össze egymást

Fotó: Illusztráció/24 óra

Tűzoltók szabadították ki a tömegbaleset miatt beszorult utasokat

A balesethez nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint három embert a bicskei önkormányzati tűzoltók emeltek ki a személyautókból, mivel a sérültek a roncsok közé szorultak. Nyolc személy sérült meg, közülük hárman súlyosan.

A mentési munkálatok ideje alatt a társhatóságok is folyamatosan dolgoztak a helyszínen.

Órákra megbénult a forgalom a sztrádán

A súlyos ütközés miatt az érintett szakaszon teljes pályazár lépett életbe. Az MKIF Zrt. közlése szerint kezdetben csak egy sáv volt járható, majd a rendőrség az országhatár felé vezető oldalon Herceghalomnál terelte le a forgalmat.

Az M1-es autópályán hosszú torlódások alakultak ki, az autósok órákig vesztegeltek az éjszakai órákban.

Hajnalra helyreállt a közlekedés

A mentési és helyszínelési munkálatok a hajnali órákig elhúzódtak. A baleset felszámolása után, hajnali 4 óra körül megszűntek a pályazárak, és az M1-es autópálya mindkét irányban ismét teljes szélességében járhatóvá vált.

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Több mint 10 kilométeres kocsisor

A decemberi hónapot sem úszta meg tömegbaleset nélkül az M1-es autópálya. öt személyautó ütközött össze a sztráda Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy térségében. A helyszínelés miatt kialakult súlyos baleset hatalmas torlódást okozott, melynek hossza meghaladta a 12 kilométert. Ha érdeklik a részletek, kattintson ide!