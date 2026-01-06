Tömegverekedés a pályaudvaron: rendőrök lepték el a helyszínt

Sokkoló jelenetek játszódtak le egy forgalmas londoni vasútállomáson szombat este. A tömegverekedés több tucat utas szeme láttára robbant ki a pályaudvar egyik kocsmájában – írja a Bors a Mirror-ra hivatkozva.

Tömegverekedés a pályaudvaron, riasztani kellett a rendőröket

Fotó: Mirror

Tömegverekedés a Victoria pályaudvaron

Az incidens szombaton, körülbelül 23 óra 20 perckor történt a Victoria pályaudvar területén működő Wetherspoons pubban. A helyszín különösen forgalmas, innen indulnak vonatok Brighton, a Gatwick repülőtér és Surrey térsége felé.

A közösségi médiában terjedő felvételeken az látható, ahogy az egyik férfi sorozatos ütéseket mér egy másik fejére, miközben körülöttük többen próbálnak közbelépni.

Repültek az ütések, a feszültség nem csillapodott

A beszámolók szerint a verekedés egy, az állomáscsarnokra néző asztalnál kezdődött, majd gyorsan elfajult. Bár több utas és az állomás dolgozói is igyekeztek szétválasztani a résztvevőket, a dulakodás folytatódott.

Egy nő megpróbálta megállítani a verekedőket, ám végül két férfi a földre került. Az eseményekről készült videó valamivel több mint egyperces, és jól érzékelteti a kialakult káoszt.

Felmerül a kérdés: mi történhetett volna, ha a rendőrök később érkeznek?

Kilenc férfit vittek el a rendőrök

A British Transport Police közlése szerint az esethez járőröket riasztottak, akik összesen kilenc férfit tartóztattak le. Nyolc személyt garázdaság gyanújával vettek őrizetbe.

Egy férfit közönséges testi sértés és garázdaság, míg egy másikat súlyos testi sértés kísérlete miatt hallgattak ki. A hatóság tájékoztatása szerint az érintetteket később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A nyomozás még tart

A rendőrség megerősítette: az ügy kivizsgálása jelenleg is folyamatban van. A történtekről a Mirror is beszámolt. A brit hatóságok szerint a zsúfolt közlekedési csomópontokon kialakuló erőszak különösen veszélyes, hiszen egyetlen verekedés is könnyen tömegpánikhoz vezethet.

