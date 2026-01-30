Vérdíj Török Zsolt fejére: 200 ezer forintot ad a rendőrség az elfogásáért

A rendőrség hivatalos közleményben tájékoztatott arról, hogy anyagi jutalommal ösztönzi egy körözött személy felkutatását. A Török Zsolt elfogásáért kitűzött nyomravezetői díj bevezetésével a hatóság azt várja, hogy olyan információk érkeznek, amelyek közvetlenül az elfogáshoz vezetnek – írja a Police.hu.

Nyomravezetői díjat tűzött ki Török Zsolt fejére a rendőrség

Fotó: Police.hu

Mit jelent a Török Zsolt elfogásáért kitűzött nyomravezetői díj?

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben rögzített jogkörénél fogva a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője nettó 200 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki.

A díj annak a személynek fizethető ki, aki Török Zsolt felkutatását közvetlenül elősegítő olyan információval szolgál, amelynek eredményeként a férfit a hatóságok elfogják.

Bizalmasan kezelik a bejelentő személyét

A rendőrség hangsúlyozta, hogy a nyomravezető személyazonosságát bizalmasan kezelik. A bejelentést tevő adatai nem kerülnek nyilvánosságra, ezzel is garantálva az információt szolgáltató személy védelmét.

A rendőrségi felhívás célja kizárólag az, hogy hiteles és ellenőrizhető információk segítsék a körözés eredményes lezárását.

Fenntartják a díj visszavonásának jogát

A közlemény szerint a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője fenntartja a jogot arra, hogy a nyomravezetői díj kitűzését indokolt esetben visszavonja.

A rendőrség arra kéri azokat, akik érdemi információval rendelkeznek, hogy azt a hatóságok felé jelezzék, ezzel is hozzájárulva a körözött személy mielőbbi elfogásához és a közbiztonság fenntartásához.

