A zempléni vonatbalesettől hangos a közösségi média, rengeteg a komment

Megrázó vonatbaleset árnyékolta be az újév első napját Sátoraljaújhelyen. Egy személyautó a vasúti átjáróban ütközött össze egy menetrend szerint közlekedő személyvonattal, a tragédia pedig olyan erejű volt, hogy az autó mind a négy utasa a helyszínen életét vesztette – írta a Szon.hu.

A tragédia négy ember életét követelte

Fotó: Boon.hu

A tragédia a 37-es főút egyik vasúti átjárójában történt, ahol a Szerencsről délután induló személyvonat haladt át. A sínekre hajtó személygépkocsi esélyt sem kapott, a vonat eltalálta az autót, amelyben nyíregyházi rendszám alapján feltételezhetően egy család utazott. Az áldozatok között egy mindössze tízéves gyermek is volt. A helyszínre azonnal nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók, a mentők és a rendőrség. A vonaton tartózkodó négy utas sértetlenül megúszta a balesetet, őket biztonságban leszállították, majd mentesítő busz szállította tovább. A vasúti forgalom ugyanakkor hosszú órákra leállt a térségben.

A tragédia után közleményt is adtak ki

A MÁV tájékoztatása szerint a vonatbaleset idején a fénysorompó megfelelően működött és piros jelzést adott. A hatóságok vizsgálják a tragédia pontos körülményeit, de az első információk szerint az autó a tilos jelzés ellenére hajtott a sínekre.

A tragédia helyszínére Sátoraljaújhely polgármestere is azonnal kiérkezett. Megrendülten nyilatkozott, hangsúlyozva, hogy bár az áldozatok személyazonosságát ekkor még nem erősítették meg hivatalosan, a nyíregyházi rendszámú autóban ülők számára végzetes döntés született.

A polgármester arra kérte az autósokat, hogy különösen a vasúti átjáróknál fokozott figyelemmel közlekedjenek, hiszen – mint fogalmazott – ez a vonatbaleset is elkerülhető lett volna. Szavai sokakat megérintettek, a közösségi oldalakon záporoztak a részvétnyilvánítások és a döbbent hozzászólások.

A közösségi oldalakon az alábbi hozzászólások is megjelentek

"Drága Jó Istenem, erre szavak nincsenek!! Ekkora emberi felelőtlenséget, és még egy gyermek is volt köztük, részvétem a hozzátartozóknak, nem lesz könnyű feldolgozni, de a mozdonyvezetőnek sem, akit szintén nagyon sajnálok!!"

"Annyira borzalmas ez az egész, épp ésszel fel nem fogható!! Milyen ember és milyen sofőr az ilyen, aki a piros jelzés ellenére, és annak ellenére, hogy álltak előtte autók, azokat kikerülve milyen megfontolásból dönt így, hogy halálba vitt mindenkit, még egy 10 éves gyereket is……Szörnyű, részvétem a családtagoknak!!!!"

– fogalmaz egy másik felhasználó.