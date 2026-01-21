Hírlevél
buszbaleset

Vezetés közben lett rosszul, meghalt egy borsodi buszsofőr

Balesettel végződött egy menetrendszerinti autóbusz útja Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében szerda reggel. Nem műszaki hiba vagy egy másik autó miatt csúszott árokba a busz és lett tragédia a történet vége. A sofőr rosszul lett és a kórházban meghalt.
buszbalesetrosszullétsofőrhalálkórházMÁV

Árokba hajtott egy menetrend szerint közlekedő autóbusz január 21-én reggel Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A baleset Taktakenéz és Prügy között történt, a 3621-es út egyik szakaszán. Letért az úttestről és az árokban állt meg. Tragédia történt. 

tragédia
Tragédia: vezetés közben lett rosszul a buszsofőr Fotó: Vajda János/Boon.hu

Tragédia a 3621-es úton: forgalmi fennakadás, útlezárás

Az autóbuszon a sofőrön kívül két utas volt. Ők nem sérültek meg, megszervezték nekik, hogy mivel utazhatnak tovább. Az érintett útszakaszon félpályás útlezárást vezettek be, a közlekedést a hatóságok irányították. Mint kiderült, a sofőr rosszullét miatt vesztette el az uralmát a busz felett. A mentősöknek sikerült újraéleszteni és kórházba vinni, de ott már nem lehetett megmenteni az életét.

Gyászhírt adott ki a MÁV-csoport

A tragédiáról a MÁV-csoport számolta be a hivatalos közösségi oldalán. Azt írták: szolgálatteljesítés közben vesztették el egyik kollégájukat. V

Iski János járművezető Szerencsről Tokajba tartott járatával, amikor Taktakenéz és Prügy között rosszul lett. Az 56 éves buszvezető 2016 óta dolgozott a társaságnál.

A MÁV-csoport közölte: munkatársukat saját halottjuknak tekintik, családjának együttérzésüket fejezték ki.

