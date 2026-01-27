Horror a ház udvarán: szörnyű tragédia lett egy féltékenységi jelenetből

Somogy vármegyében a főügyészség vádat emelt egy negyvenes éveiben járó férfi ellen, aki a feleségével közös otthona udvarán verte halálra a feleségét. A tragédia egy szóváltást követően történt – írta az ügyészség.

A férfi ellen emberölés miatt indult eljárás, miután tragédia lett egy féltékenység miatti veszekedésből

Fotó: Pexels / Illusztráció

Féltékenységi jelentből tragédia

A vádirat szerint a pár kapcsolata rendszeresen feszültségekkel terhelt volt, és többször is robbant ki köztük vita az asszony féltékenysége miatt. A 2025 májusában történt incidens során a házaspár éppen italozott, amikor anyagi gondjaik és a féltékenység ismét szóváltásba torkollottak. A vita odáig fajult, hogy a nő megütötte partnerét, aki ezt követően az udvarra követte őt.

Az ottani dulakodás során a férfi olyan brutálisan elbánt a feleségével, hogy a nő a helyszínen életét vesztette.

A férfi a támadás után elmenekült autójával, de a rendőrség állampolgári bejelentés alapján később elfogta és őrizetbe vette.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a Kaposvári Törvényszékre benyújtott vádiratában fegyházbüntetés kiszabását indítványozta, és azt kérte, hogy a vádlott ne legyen feltételesen szabadlábra bocsátható.

