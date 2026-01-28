Szerdán, január 28-án 12:17 körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy nőt szúrt sebekkel találtak otthonában. A mentők a tragédia helyszínére siettek és a 70 éves asszonyt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba –írta a Zaol.hu.
Nyomozás a pacsai tragédia után, ki állhat a brutális támadás mögött?
- Nem sokkal később a házaspár 66 éves férjére is rábukkantak, ő már nem élte túl a sérüléseit.
- Egyes helyi beszámolók szerint egy balatonfüredi mentőhelikopter szállította a zalaegerszegi kórházba a nőt.
- Rendőrségi közlemény még nem erősített meg minden információt, de a mentés jelenléte alátámasztott.
A Zala vármegyei nyomozók azonnal forró nyomon indultak el az elkövető felkutatására. Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy a tettest elfogták volna, vagy hogy milyen kapcsolat állhatott a házaspár és a támadó között. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.
