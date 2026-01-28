Szerdán, január 28-án 12:17 körül érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy Pacsán egy nőt szúrt sebekkel találtak otthonában. A mentők a tragédia helyszínére siettek és a 70 éves asszonyt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba –írta a Zaol.hu.

A zalai rendőrök jelentős erőkkel vizsgálják a pacsai tragédia nyomait

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Nyomozás a pacsai tragédia után, ki állhat a brutális támadás mögött?

Nem sokkal később a házaspár 66 éves férjére is rábukkantak, ő már nem élte túl a sérüléseit .

. Egyes helyi beszámolók szerint egy balatonfüredi mentőhelikopter szállította a zalaegerszegi kórházba a nőt.

Rendőrségi közlemény még nem erősített meg minden információt, de a mentés jelenléte alátámasztott.

A Zala vármegyei nyomozók azonnal forró nyomon indultak el az elkövető felkutatására. Egyelőre nincs hivatalos információ arról, hogy a tettest elfogták volna, vagy hogy milyen kapcsolat állhatott a házaspár és a támadó között. A rendőrségi vizsgálat folyamatban van.

