Túlélni a felfoghatatlant: Harsányi Levente megrázó története a veronai tragédiáról

Vannak történetek, amelyek még évek múltán is libabőrt okoznak. Ilyen a veronai buszbaleset is, amely 2017-ben az egész országot megrázta. Most Harsányi Levente idézte fel a tragédia szörnyű eseményeit, méghozzá egészen személyes szemszögből – írta a Bors.

A tragédia részleteit mesélte el Harsányi Levente egy ismerőse szemszögéből

Fotó: MTVA

A Duna TV Azt beszélik című műsorában a sorsszerű véletlenek kerültek szóba. Repülőkatasztrófák túlélői, különös egybeesések, végzetes ülőhelyek. És ekkor Harsányi Levente elcsendesedett, majd belekezdett egy történetbe, amelynek hallatán a stúdió is megdermedt. A műsorvezető elárulta, hogy személyesen ismeri a veronai busztragédia egyik túlélőjét. Egy fiatal fiúról van szó, aki azon az éjszakán a busz hátsó részében ült, ott, ahol később a legtöbb áldozat életét vesztette.

A tragédia a túlélő szemével

Harsányi Levente ismerőse, a fiú, aki túlélte a balesetet, felállt, előrement és leült a barátja mellé egy telefonos játék kapcsán. Pár perccel később pedig bekövetkezett a tragédia. A busz hátsó része leszakadt, ott csaptak fel a lángok, ott haltak meg a gyerekek. Ő pedig pusztán egy véletlen miatt életben maradt.

Harsányi Levente elmesélte, hogy beszélt a fiúval, ezt a műsorban így fogalmazta meg:

"Ezt feldolgozni, hogy túlélője vagy… mert pár perccel a tragédia előtt előremész nyolc sorral… odaülsz a haverod mellé, hogy kérdezz valamit és túléled az egészet".

Mi történt Veronánál?

A végzetes éjszakán a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait szállító busz hazafelé tartott az olaszországi sítáborból. Verona közelében a jármű letért az útról, előbb szalagkorlátnak, majd egy autópályahíd pillérének csapódott, végül kigyulladt.

A tragédia összesen 18 ember életét követelte: diákokét, tanárokét és az egyik buszsofőrét. Az áldozatok többsége 14 és 18 év közötti fiatal volt.

Az ügyet az olasz bíróság vizsgálta ki. A tragédia okozásáért a buszvezetőt jogerősen hat év letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A szakértők szerint alvászavara, gyógyszerei és a busz műszaki állapota együtt vezetett a katasztrófához.

A veronai tragédia nemcsak családokat tett tönkre, hanem jogszabályváltozást is hozott. Magyarországon kormányrendelet született arról, hogy gyermekeket szállító buszok éjszaka, bizonyos időszakban nem közlekedhetnek nemzetközi forgalomban.