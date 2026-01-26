Hírlevél
tragédia

Tragédia Pécsen: holtan találták meg az eltűnt fiatal édesanyát, felmerült a gyilkosság gyanúja

Megrázó fordulatot vett egy fiatal nő eltűnésének ügye Baranyában. A tragédia január 22-e után napokig tartotta lázban Pécset és az egész országot, a család most megerősítette: az eltűnt édesanyát holtan találták meg, idegenkezűség gyanúja merült fel.
tragédiaédesanyanyomozásfacebookholttestcsaládrendőrség

Súlyos végkimenetelű üggyé vált annak a fiatal nőnek az eltűnése, akit napokig kétségbeesetten kerestek Pécsen és az ország több pontján is. A tragédia január 22-én kezdődött, amikor a 30 éves, pécsi születésű édesanya ismeretlen helyre távozott, és nem adott életjelet magáról a családtagjainak. A Bama.hu számolt be a megrázó fejleményekről.

tragédia
Megrázó tragédia, holtan találták meg a pár napja eltűnt édesanyát
Fotó: Police.hu/BAMA

Tragédia Pécsen: gyilkosság gyanúja merült fel az eltűnt édesanya kapcsán

A nő eltűnését követően a Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el, a hatóságok azonnal megkezdték a keresést. A történet azonban drámai fordulatot vett: a családtagok a közösségi médiában tudatták, hogy Orsós Mária előkerült, de már nem élt.

A hozzátartozók közlése szerint idegenkezűség gyanúja merült fel, vagyis nem természetes halál okozhatta a fiatal édesanya halálát. Az információt A Baranya vármegyei hírportálnak több forrás is megerősítette.

Az eltűnés híre gyorsan terjedt, olvasók százai osztották meg a körözést, sokan személyesen is próbáltak segíteni, hogy a fiatal nő minél előbb épségben előkerüljön. A közösségi médiában folyamatosan jelentek meg a reménykedő bejegyzések egészen addig, amíg a család nyilvánosságra nem hozta a tragikus hírt.

Eltávolították a körözést a Police.hu-ról

A Bama.hu azt is közölte, hogy a hatóságok már eltávolították a kereséssel kapcsolatos adatokat a police.hu oldalról, ami megerősíti, hogy az eltűnési eljárás lezárult. A rendőrség ugyanis kizárólag addig tart nyilván eltűntként egy személyt, amíg az elő nem kerül.

Az esettel kapcsolatban a Bama.hu megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Hivatalos rendőrségi tájékoztatás egyelőre nem érkezett.

Nyomozás várható a halál körülményeiről

A család által közölt információk alapján nem zárható ki bűncselekmény elkövetésének gyanúja, ezért várhatóan részletes nyomozás indul annak tisztázására, mi vezetett a fiatal édesanya halálához.

Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a kijelölt helyszínre, miután napok óta kerestek egy nyom nélkül eltűnt helyi lakost. A kutatás végül tragikus fordulatot vett, amikor egy erdőben rábukkantak a keresett személyre, de már csak a holttest megtalálását tudták rögzíteni a hatóságok. A Jákon letűnt férfi targédiájának további részletei ide kattintva olvashatóak el!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

