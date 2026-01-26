Tragédia Pécsen: holtan találták meg az eltűnt fiatal édesanyát, felmerült a gyilkosság gyanúja

Súlyos végkimenetelű üggyé vált annak a fiatal nőnek az eltűnése, akit napokig kétségbeesetten kerestek Pécsen és az ország több pontján is. A tragédia január 22-én kezdődött, amikor a 30 éves, pécsi születésű édesanya ismeretlen helyre távozott, és nem adott életjelet magáról a családtagjainak. A Bama.hu számolt be a megrázó fejleményekről.
Tragédia Pécsen: gyilkosság gyanúja merült fel az eltűnt édesanya kapcsán
A nő eltűnését követően a Pécsi Rendőrkapitányság körözést rendelt el, a hatóságok azonnal megkezdték a keresést. A történet azonban drámai fordulatot vett: a családtagok a közösségi médiában tudatták, hogy Orsós Mária előkerült, de már nem élt.
A hozzátartozók közlése szerint idegenkezűség gyanúja merült fel, vagyis nem természetes halál okozhatta a fiatal édesanya halálát. Az információt A Baranya vármegyei hírportálnak több forrás is megerősítette.
Az eltűnés híre gyorsan terjedt, olvasók százai osztották meg a körözést, sokan személyesen is próbáltak segíteni, hogy a fiatal nő minél előbb épségben előkerüljön. A közösségi médiában folyamatosan jelentek meg a reménykedő bejegyzések egészen addig, amíg a család nyilvánosságra nem hozta a tragikus hírt.
Eltávolították a körözést a Police.hu-ról
A Bama.hu azt is közölte, hogy a hatóságok már eltávolították a kereséssel kapcsolatos adatokat a police.hu oldalról, ami megerősíti, hogy az eltűnési eljárás lezárult. A rendőrség ugyanis kizárólag addig tart nyilván eltűntként egy személyt, amíg az elő nem kerül.
Az esettel kapcsolatban a Bama.hu megkereste a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot. Hivatalos rendőrségi tájékoztatás egyelőre nem érkezett.
Nyomozás várható a halál körülményeiről
A család által közölt információk alapján nem zárható ki bűncselekmény elkövetésének gyanúja, ezért várhatóan részletes nyomozás indul annak tisztázására, mi vezetett a fiatal édesanya halálához.
Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség a kijelölt helyszínre, miután napok óta kerestek egy nyom nélkül eltűnt helyi lakost. A kutatás végül tragikus fordulatot vett, amikor egy erdőben rábukkantak a keresett személyre, de már csak a holttest megtalálását tudták rögzíteni a hatóságok. A Jákon letűnt férfi targédiájának további részletei ide kattintva olvashatóak el!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.