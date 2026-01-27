Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij bejelentette, mikor omlik össze az Európai Unió – itt a dátum

Ezt látnia kell!

Rohantak a rendőrök: berepült egy drón a ferihegyi repülőtérre

traktor

Ilyen horrorkaravánt még tuti nem látott, Kecskemét mellett húzott el – videó

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Abszurd és életveszélyes látvány fogadta a közlekedőket Nyárlőrinc határában, ahol a szabályos vontatás minden létező elvét sárba tiporták. A rendőrséghez eljuttatott felvételek alapján egy felelőtlen sofőr egyetlen belarusz traktor mögé láncolt fel három autót, hogy így, „horrorkaravánként” vágjon át a forgalmon.
Link másolása
Vágólapra másolva!
traktorvontatnyárlőrincveszélyesfelelőtlenrendőrség

Valóságos „horrorkaravánra” bukkantak a Tiszakécskei Rendőrkapitányság járőrei, miután egy szemfüles állampolgár bejelentést tett a Nyárlőrinc környékén látott bizarr látványról. A rendőrséghez eljuttatott fotó tanúsága szerint egy belarusz traktor mögé láncokkal és spaniferekkel három autót rögzítettek, így próbálták meg egyszerre elvontatni ezeket a közúton – írta a Baon.hu.

Amit talált azzal vontatta a roncsokat egy traktoros
Amit talált azzal vontatta a roncsokat egy traktoros
Fotó:  Police.hu 

Bukta a nyárlőrinci horrorkaraván traktorosának

A nyomozás szálai egy közeli ház udvarába vezették a rendőröket, ahol nemcsak a bizarr szerelvényre bukkantak rá, hanem szabálytalanságok egész sorát tárták fel. Kiderült, hogy a vontatáshoz használt traktor forgalmija már rég lejárt, ráadásul hivatalosan is ki volt vonva a forgalomból – ahogy a mögé kötött, rendszám és biztosítás nélküli autóroncsok is. A Stranger Thingsbe beillő jelenségről forgatott felvételt ide kattintva tekintheti meg.

Ráadásul a volán mögött ülő férfinek soha nem volt jogosítványa, az egyik vontatott kocsiból pedig menet közben még egy utas is kilógott.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben, hangsúlyozva, 

hogy ez a fajta sufnituning-közlekedés nem csupán abszurd, hanem életveszélyes is.

Miközben a nyárlőrinci horrorkaraván esete a közúti szabálytalanságok abszurd csúcsát mutatta be, Gyöngyösön egy BMW sofőrje az interneten közvetítette saját felelőtlenségét, amely végül súlyos balesethez vezetett.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!