Ilyen horrorkaravánt még tuti nem látott, Kecskemét mellett húzott el – videó

Valóságos „horrorkaravánra” bukkantak a Tiszakécskei Rendőrkapitányság járőrei, miután egy szemfüles állampolgár bejelentést tett a Nyárlőrinc környékén látott bizarr látványról. A rendőrséghez eljuttatott fotó tanúsága szerint egy belarusz traktor mögé láncokkal és spaniferekkel három autót rögzítettek, így próbálták meg egyszerre elvontatni ezeket a közúton – írta a Baon.hu.

Amit talált azzal vontatta a roncsokat egy traktoros

Fotó: Police.hu

Bukta a nyárlőrinci horrorkaraván traktorosának

A nyomozás szálai egy közeli ház udvarába vezették a rendőröket, ahol nemcsak a bizarr szerelvényre bukkantak rá, hanem szabálytalanságok egész sorát tárták fel. Kiderült, hogy a vontatáshoz használt traktor forgalmija már rég lejárt, ráadásul hivatalosan is ki volt vonva a forgalomból – ahogy a mögé kötött, rendszám és biztosítás nélküli autóroncsok is. A Stranger Thingsbe beillő jelenségről forgatott felvételt ide kattintva tekintheti meg.

Ráadásul a volán mögött ülő férfinek soha nem volt jogosítványa, az egyik vontatott kocsiból pedig menet közben még egy utas is kilógott.

A Bács-Kiskun vármegyei rendőrök eljárást indítottak az ügyben, hangsúlyozva,

hogy ez a fajta sufnituning-közlekedés nem csupán abszurd, hanem életveszélyes is.

Miközben a nyárlőrinci horrorkaraván esete a közúti szabálytalanságok abszurd csúcsát mutatta be, Gyöngyösön egy BMW sofőrje az interneten közvetítette saját felelőtlenségét, amely végül súlyos balesethez vezetett.