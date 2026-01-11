Túrázót kellett megmenteni a havas Bükkben

Példátlan mentőakcióra volt szükség a Bükkben, miután egy 59 éves férfi szombat délutáni kirándulása súlyos balesettel végződött a Molnár-sziklánál. A kikapcsolódásnak induló túrázás pillanatok alatt rémálommá vált: a túrázó olyan szerencsétlenül esett el, hogy komoly deréksérülése miatt mozdulni sem tudott, a kialakuló pánikhelyzetben pedig a segélyhívót is eltévesztette – írta a Boon.hu.

Rosszabbul is végződhetett volna egy férfi túrázása (Illusztráció)

Fotó: BOON.hu / Vajda János

Tanulságos túrázás a téli Bükkben

A balesetet követő reggelen a sérült férfinak sikerült telefonálnia, ami után a miskolci rendőrök és a mentőszolgálat munkatársai azonnal a keresésére indultak. A közös mentőakció sikerrel járt:

az éjszakát a szabadban töltő, teljesen kihűlt túrázót végül lehozták a hegyről.

A rendőrség az eset kapcsán hangsúlyozza, hogy a téli túrázás különleges felkészülést igényel. A biztonság érdekében érdemes rövidebb útvonalat választani a korai sötétedés miatt, és a réteges öltözet mellett kötelező felszerelés a térkép, a fejlámpa, valamint a meleg élelem. Fontos, hogy ne hagyatkozzunk csak a mobilunkra, indulás előtt pedig mindig tájékoztassuk ismerőseinket a tervezett útirányról!

Egy felelősségteljesen megtervezett kirándulás valódi élmény lehet és nem egy veszélyes kaland.

Míg a balesetet szenvedett túrázó megmentéséért küzdöttek a Bükkben, addig a Balatonnál egy felelőtlen férfi szándékosan sétált be a rendkívül labilis jégre, amiért végül bírsággal sújtották.