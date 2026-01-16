Szörnyű dolgot tettek a tatabányai Turul-szoborral

Elképesztő hírre bukkant a Kemma.hu: a tatabányai Turul-szobor jobb lábáról két ujj teljesen hiányzik. Az esetről a Vérteserdő Zrt. a közösségi oldalán számolt be, mint írták, az emlékmű átfogó helyreállításának előkészítésén dolgoznak, és az állapotfelmérés során vették észre a rongálást.

Két lábujj hiányzik a Turul-szoborról

Fotó: Vérteserdő Zrt./Facebook

Fotó is készült a megcsonkított Turul-szoborról

A Vérteserdő Zrt. fényképet is közölt a hiányzó ujjakról, bízva benne, hogy a testrészek valahol még megvannak, és a felújítás során épségben visszakerülhetnek eredeti helyükre.

Felhívásukban kérik, hogy aki tud az ujjak hollétéről, jelezze a társaság felé. A nyomravezetőnek pedig egy családi vacsorát ajánlanak fel a gánt-kőhányáspusztai Esterházy Fogadóban.

Itt tehet bejelentést a Turul-szobor ujjával kapcsolatban

E-mail: titkarsag@verteserdo.hu Telefon: +36 34 316-733 Személyesen: 2800 Tatabánya, Dózsakert utca 63. (Vérteserdő Zrt. Központ)

A tatabányai Turul-emlékmű nem csupán a város jelképe, hanem Európa legnagyobb madárszobra is. A Turul-madár a magyar mondavilág egyik legfontosabb jelképe, mely a honfoglalás korától kezdve kíséri a nemzet történelmét, legendája az Árpád-házi eredetmondákhoz nyúlik vissza.

Fotó: Wierl Ádám Forrás: 24 Óra

