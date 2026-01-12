Hírlevél
tűz

Fiatal holttestét találták meg a tűz után Barcaújfaluban

Hétfő reggel halálos lakástűz történt a Brassó megyei Barcaújfaluban. A tűz következtében egy 16 éves fiatal hunyt el.
Hétfő reggel halálos kimenetelű tűz ütött ki a Brassó megyei Barcaújfaluban. A tragédiában egy 16 éves fiatal vesztette életét, akinek a holttestét a helyszínre riasztott hivatásos tűzoltók az oltási munkálatok során találták meg az épületben – írta a Borsonline.hu.

Halálos tűz történt a Brassó megyei Barcaújfaluban
Fotó: Shutterstock

Tűz pusztított egy lakásban Barcaújfaluban

A segélyhívás nem sokkal reggel hét óra után futott be a 112-es számon. Az esethez öt tűzoltóegységet riasztottak, köztük a höltövényi önkéntes tűzoltóság járművét, valamint egy emelőkosaras tűzoltóautót és egy SMURD-mentőcsapatot is.

A Brassó Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közlése szerint a lángokat sikerült megfékezni és eloltani, ezt követően pedig az egységek eltávolították az épületből a tűz által megrongált szerkezeti elemeket.

 

 

