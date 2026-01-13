Meghalt egy kétgyermekes családanya a gyerekeivel együtt karácsonykor

Hírlevél
Rendkívüli

Karácsony másnapján Brimscombe-ben tragédia történt egy családdal. Tűz ütött ki a házukban, és annyira pusztító volt, hogy egy nő és két kisgyerek személyazonosságát csak hosszabb vizsgálatok után tudták megállapítani.
tűzvizsgálathalálos tűzesetcsaládtragédia

Az angliai Gloucestershire megyében most hozták nyilvánosságra, mi történt a karácsonyi időszak alatt, vagyis miért ütött ki tűz, amely egy édesanya és két kisgyermeke életét követelte. A 38 éves Fionnghuala „Nu” Shearman, valamint hétéves lánya, Eve, és négyéves fia, Ohner december 26-án, hajnal három körül haltak meg az otthonukban, Brimscombe közelében, Stroud mellett – írta a Mirror.uk.

Az anya és a két gyermek nem tudott kimenekülni a pusztító tűzből
Az anya és a két gyermek nem tudott kimenekülni a pusztító tűzből
Fotó:   / U.S. Army

Csak az apa tudott kimenekülni a halálos tűzből 

A halottkém megállapította a haláluk okát, a végleges eredményt viszont majd a toxikológiai és mikroszkópos vizsgálatok után mondják meg. Beszámolója szerint mindhármukkal a tűzből származó füst belélegzése végzett. A tűzoltóságot egy szomszéd riasztotta 3:12-kor, miután meglátta a lángokat. Mire a tűzoltók megérkeztek, az épület már lángokban állt, és sokáig tartott, mire sikerült megfékezni a tüzet. A négytagú családból egyedül a férfi, Tom Shearman rendőr tudott élve kijutni a lángoló épületből. 

Tom elmondása szerint a füst ébresztette fel őket az éjszaka közepén, majd megpróbálta elérni a gyerekek szobáját, de a sűrű füst és a hőség megakadályozta. Végül a fürdőszoba ablakán keresztül menekült ki. Többször próbált visszamenni, de a lángok nem engedték.

Felesége azonosítása egy tetoválás alapján sikerült, a gyerekeknél DNS-vizsgálat igazolta, hogy ők azok. A rövid, tízperces meghallgatáson a családtagok nem jelentek meg. A hatóságok szerint a tűz a földszinten keletkezhetett, és nincs jel arra, hogy gyújtogatás, gyilkosság állna a tragédia hátterében. A vizsgálat viszont még nem zárult le

 

