Tűz Debrecenben: lakók menekültek, vasúti vagon került veszélybe

Csütörtök este lángolt fel egy melléképület Debrecen Róka utcájában. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően senki sem sérült meg.
Debrecenben, a Róka utcában csütörtök este gyulladt ki egy melléképület. A lángok olyan magasra csaptak fel, hogy egy lakásként használt vasúti vagonra is átterjedtek, de szerencsére a tűzoltók gyorsan és hatékonyan léptek közbe. – írta a Haon.hu.
Kimenekítésre is szükség volt a debreceni tűzesetnél
A hivatásos egységek kéziszerszámokkal és két vízsugárral oltották el a tüzet.
Eközben egy szomszédos ingatlanból két embert időben kimenekítettek, ők már visszamehettek lakásukba.
A rajok elfojtották a lángokat, az utómunkálatok jelenleg is tartanak.
