Tűz Debrecenben: lakók menekültek, vasúti vagon került veszélybe

2 órája
Olvasási idő: 2 perc
Csütörtök este lángolt fel egy melléképület Debrecen Róka utcájában. A tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően senki sem sérült meg.
Debrecenben, a Róka utcában csütörtök este gyulladt ki egy melléképület. A lángok olyan magasra csaptak fel, hogy egy lakásként használt vasúti vagonra is átterjedtek, de szerencsére a tűzoltók gyorsan és hatékonyan léptek közbe. írta a Haon.hu.

Tűz pusztított egy melléképületben Debrecen Róka utcájában
Forrás:  Illusztráció / MW-archív

Kimenekítésre is szükség volt a debreceni tűzesetnél

A hivatásos egységek kéziszerszámokkal és két vízsugárral oltották el a tüzet.

Eközben egy szomszédos ingatlanból két embert időben kimenekítettek, ők már visszamehettek lakásukba. 

A rajok elfojtották a lángokat, az utómunkálatok jelenleg is tartanak.

 

 

