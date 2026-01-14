Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

tűz

Képeken az irodaházban tomboló tűz megfékezése

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy használaton kívüli, korábban irodaházként működő épületben történt riasztás ma reggel Söjtörön. A tűz az ingatlan alsó szintjéről indult, ahol egy ember tartózkodott a kora reggeli órákban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzsöjtörtűzoltóirodaháztűzeset

Szerda reggel tűz ütött ki Söjtörön, egy régóta nem használt épületben. Az egykori, az áramszolgáltatóhoz tartozó irodaház gyulladt ki, az esetről Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatott – írta a Zaol.hu.

A tomboló tűzből időben kijutott az alsó szint lakója
A tomboló tűzből időben kijutott az alsó szint lakója
Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Tűz Söjtörön: több egység oltja az egykori irodaházat

A háromszintes, nagyjából 10–12 méter magas épülethez több tűzoltóegységet riasztottak. A zalaegerszegi és a pacsai tűzoltók kezdték meg az oltást, amelyet a katasztrófavédelem irányít, és a helyszínre tartanak a letenyei és a lenti egységek is. A tüzet jelenleg hármas fokozatba sorolták, az oltás több oldalról zajlik. Az áramszolgáltatást a tűz nem érinti. 

A Zaol.hu információi szerint, az épület alsó szintjén tartózkodó lakó füstszagra ébredt, majd időben ki tudott menekülni. A mentők kivizsgálásra kórházba szállították.

A környéken többen robbanásszerű hangot is hallottak, ennek pontos okáról azonban egyelőre nincs hivatalos megerősítés. A helyszínen készült képeket IDE kattintva tudja megtekinteni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!