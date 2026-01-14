Képeken az irodaházban tomboló tűz megfékezése

Szerda reggel tűz ütött ki Söjtörön, egy régóta nem használt épületben. Az egykori, az áramszolgáltatóhoz tartozó irodaház gyulladt ki, az esetről Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatott – írta a Zaol.hu.

A tomboló tűzből időben kijutott az alsó szint lakója

Fotó: Pezzetta Umberto/Zaol

Tűz Söjtörön: több egység oltja az egykori irodaházat

A háromszintes, nagyjából 10–12 méter magas épülethez több tűzoltóegységet riasztottak. A zalaegerszegi és a pacsai tűzoltók kezdték meg az oltást, amelyet a katasztrófavédelem irányít, és a helyszínre tartanak a letenyei és a lenti egységek is. A tüzet jelenleg hármas fokozatba sorolták, az oltás több oldalról zajlik. Az áramszolgáltatást a tűz nem érinti.

A Zaol.hu információi szerint, az épület alsó szintjén tartózkodó lakó füstszagra ébredt, majd időben ki tudott menekülni. A mentők kivizsgálásra kórházba szállították.

A környéken többen robbanásszerű hangot is hallottak, ennek pontos okáról azonban egyelőre nincs hivatalos megerősítés. A helyszínen készült képeket IDE kattintva tudja megtekinteni.