Sikolyok törték meg a vasárnapi csendet Lábatlanban

Hatalmas lángokkal égett egy magasföldszinti lakás egy társasházban a piszkei lakótelepen, miután vasárnap váratlanul lángra kapott benne valami. A helyszínre a nyergesújfalui, bajnai és esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak ki, de a vármegyei műveleti szolgálatot is riasztották, hogy közös erővel fékezzék meg a lakótelep felett gomolygó, pusztító erejű tűz terjedését – írta a Blikk.hu.

Tűz ütött ki egy lábatlani ingatlanban (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Tűzből mentettek ki lakókat

Több lakót is biztonságba helyeztek az érintett négyemeletes tömbből, mielőtt megkezdték volna a füsttel telítődött lépcsőház alapos átszellőztetését és az épület teljes átvizsgálását.

A megfeszített munka végül eredményre vezetett, délután fél kettő magasságában sikerült teljesen megfékezni a pusztító lángokat.

Míg a lábatlani tűzesetnél a lakók kimentése és az anyagi kár megfékezése volt a cél, Szombathelyen már csak a tragédia körülményeinek tisztázása maradt a hatóságok feladata.