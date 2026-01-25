Hírlevél
tűz

Sikolyok törték meg a vasárnapi csendet Lábatlanban

59 perce
Olvasási idő: 3 perc
Vasárnap hatalmas erőkkel vonultak ki az egységek egy lábatlani négyemeletes épülethez, miután az egyik lakásban pusztító lángok csaptak fel. A sűrű füst miatt a tűzoltóknak több embert is ki kellett menekíteniük a társasházból, miközben teljes terjedelmében égett a lakásban tomboló tűz.
Hatalmas lángokkal égett egy magasföldszinti lakás egy társasházban a piszkei lakótelepen, miután vasárnap váratlanul lángra kapott benne valami. A helyszínre a nyergesújfalui, bajnai és esztergomi hivatásos tűzoltók vonultak ki, de a vármegyei műveleti szolgálatot is riasztották, hogy közös erővel fékezzék meg a lakótelep felett gomolygó, pusztító erejű tűz terjedését – írta a Blikk.hu.

tűz
Tűz ütött ki egy lábatlani ingatlanban (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Tűzből mentettek ki lakókat

Több lakót is biztonságba helyeztek az érintett négyemeletes tömbből, mielőtt megkezdték volna a füsttel telítődött lépcsőház alapos átszellőztetését és az épület teljes átvizsgálását. 

A megfeszített munka végül eredményre vezetett, délután fél kettő magasságában sikerült teljesen megfékezni a pusztító lángokat.

Míg a lábatlani tűzesetnél a lakók kimentése és az anyagi kár megfékezése volt a cél, Szombathelyen már csak a tragédia körülményeinek tisztázása maradt a hatóságok feladata.

 

