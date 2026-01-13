Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Vége a találgatásoknak! Megvan a választás pontos időpontja

Most érkezett

Kitört a pánik: kigyulladt a budapesti iskola, mindenki rohant

monorierdő

Tűz Monorierdőn: meghalt egy ember

48 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy idős férfi holttestére bukkantak a tűzoltók a Pest vármegyei településen. Kedden keletkezett tűz egy lakóházban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
monorierdőháztűzmeghaltfővárosi katasztrófavédelmi igazgatóságdóka imrehajnal utcábanholttesttűzoltóktragédiaidős férfi

Kedden délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház Monorierdőn, a Hajnal utcában. A tűzoltók több oldalról oltották a tűzet, végül sikerült megfékezniük a lángokat. A tűzzel érintett épületben két ember volt az épületben. Egy idős asszonynak sikerült kimenekülnie, egy idős férfi viszont meghalt, csak a holttestét találták meg. 

tűz
tűz (illusztráció)
Fotó: Pixabay.com

Az épületben több fűtőeszköz is üzemelt, a vegyes tüzelésű kályha mellett gázkonvektor és klíma is működött, nem zárható ki, hogy valamelyik eszköz meghibásodása okozta a tüzet, de a tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák" 

- írta Dóka Imre tű. őrnagy,
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatának kiemelt főreferense Origónak küldött levelében. 

Kerülje el, hogy tűz keletkezzen az otthonában!

Hozzátette: Fontos, hogy a tüzelőt ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen közelében, a kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig érdemes szikrafogót és fém parázsfelfogó tálcát helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet. 

Használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből"

– közölte.

Tűz keletkezett a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alagsorában, a tüzet eloltották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjének kedd délelőtti tájékoztatása szerint. Hogy mi történt az iskolánál, azt megtudhatja, ha ide kattint!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!