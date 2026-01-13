Tűz Monorierdőn: meghalt egy ember

Kedden délelőtt kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy hetven négyzetméteres lakóház Monorierdőn, a Hajnal utcában. A tűzoltók több oldalról oltották a tűzet, végül sikerült megfékezniük a lángokat. A tűzzel érintett épületben két ember volt az épületben. Egy idős asszonynak sikerült kimenekülnie, egy idős férfi viszont meghalt, csak a holttestét találták meg.

tűz (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Az épületben több fűtőeszköz is üzemelt, a vegyes tüzelésű kályha mellett gázkonvektor és klíma is működött, nem zárható ki, hogy valamelyik eszköz meghibásodása okozta a tüzet, de a tűz pontos keletkezési okát és körülményeit tűzvizsgálati eljárás keretében tisztázzák"

- írta Dóka Imre tű. őrnagy,

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálatának kiemelt főreferense Origónak küldött levelében.

Kerülje el, hogy tűz keletkezzen az otthonában!

Hozzátette: Fontos, hogy a tüzelőt ne tároljuk a fűtőeszköz közvetlen közelében, a kályha ajtaját tartsuk csukva, az ajtó nélküli tüzelőberendezés elé pedig érdemes szikrafogót és fém parázsfelfogó tálcát helyezni, így egy esetlegesen kipattanó szikra sem okoz tüzet.

Használjunk füstérzékelőt, amely a tűz keletkezésekor azonnal jelez, amikor még van idő eloltani a tüzet, vagy épségben kimenekülni az épületből"

– közölte.

