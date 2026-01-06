Viszonzatlan szerelem lobbantotta lángra az expasi autóját Budán

A szerelem hevessége gyakran megtévesztő. Ami belül izzik, az néha kívül is lángra kap. Ebben az esetben szó szerint: a szakítás után nem csapódott ajtó, nem volt kiabálás. Az elhagyott nő egyszerűen elindult az éjszakában. Elment egy közeli benzinkútra, vett egy tízliteres kannát, megtöltette benzinnel, majd visszasétált ahhoz az autóhoz, amely nemrég még egy közös élet kelléke volt. Lassan, megfontoltan lelocsolta, aztán meggyújtotta. A tűz gyorsabban dolgozott, mint a józan ész. Volt párjának autója teljesen kiégett, és vele együtt egy másik, ott parkoló kocsi is. A kár közel 12 millió forintra rúg – írta a Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán.

A tűz két autót is teljesen megsemmisített a budai parkolóban

Fotó: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság

Nem pillanatnyi indulat miatt gyúlt a tűz

A forró történet nem maradt következmények nélkül. A helyszín közelében, egy kukában talált üres benzines flakon irányt mutatott a II. kerületi nyomozóknak. Kiderítették, melyik töltőállomásról származik a kanna, a kamerafelvételek pedig összerakták a hiányzó részleteket. Még aznap este rendőrök csöngettek a 24 éves nő fővárosi lakásán. Krisztina nem magyarázott.