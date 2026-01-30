Tűz ütött ki a debreceni kórházban, menekíteni kellett a betegeket

Csütörtök délután kisebb fennakadást okozott egy műszaki meghibásodás a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Sürgősségi Klinika első emeletén alakult ki tűz.
Csütörtökön tűz ütött ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Sürgősségi Klinika első emeletén egy falon elhelyezett kapcsolószekrény gyulladt ki, a lángokat az ott tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt poroltóval eloltották – írta a Haon.hu.
Ezért keletkezett tűz a Debreceni Egyetem klinikáján
A Debreceni Egyetem Sajtóközpontjának tájékoztatása szerint
az osztályon fekvő betegeket ideiglenesen más részlegre menekítették, amíg a debreceni hivatásos tűzoltók meg nem fékezték a lángokat.
Ezután átvizsgálták az épület érintett részét, és kiszellőztették.
Mint kiderült, egy kapcsolószekrény kapott lángra.
Az eset során senki nem sérült meg, és a betegellátás is biztosított.
