Tűz ütött ki a debreceni kórházban, menekíteni kellett a betegeket

Csütörtökön tűz ütött ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Sürgősségi Klinika első emeletén egy falon elhelyezett kapcsolószekrény gyulladt ki, a lángokat az ott tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt poroltóval eloltották – írta a Haon.hu.

A tűz egy falba épített kapcsolószekrényben keletkezett a klinikán

Fotó: MW archív

Ezért keletkezett tűz a Debreceni Egyetem klinikáján

A Debreceni Egyetem Sajtóközpontjának tájékoztatása szerint

az osztályon fekvő betegeket ideiglenesen más részlegre menekítették, amíg a debreceni hivatásos tűzoltók meg nem fékezték a lángokat.

Ezután átvizsgálták az épület érintett részét, és kiszellőztették.

Mint kiderült, egy kapcsolószekrény kapott lángra.

Az eset során senki nem sérült meg, és a betegellátás is biztosított.