Tűz ütött ki a debreceni kórházban, menekíteni kellett a betegeket

18 perce
Olvasási idő: 2 perc
Csütörtök délután kisebb fennakadást okozott egy műszaki meghibásodás a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Sürgősségi Klinika első emeletén alakult ki tűz.
Csütörtökön tűz ütött ki a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A Sürgősségi Klinika első emeletén egy falon elhelyezett kapcsolószekrény gyulladt ki, a lángokat az ott tartózkodók még a tűzoltók kiérkezése előtt poroltóval eloltották – írta a Haon.hu.

A tűz egy falba épített kapcsolószekrényben keletkezett a klinikán
A tűz egy falba épített kapcsolószekrényben keletkezett a klinikán
Fotó: MW archív

Ezért keletkezett tűz a Debreceni Egyetem klinikáján

A Debreceni Egyetem Sajtóközpontjának tájékoztatása szerint 

az osztályon fekvő betegeket ideiglenesen más részlegre menekítették, amíg a debreceni hivatásos tűzoltók meg nem fékezték a lángokat.

Ezután átvizsgálták az épület érintett részét, és kiszellőztették. 

Mint kiderült, egy kapcsolószekrény kapott lángra.

 Az eset során senki nem sérült meg, és a betegellátás is biztosított. 

 

