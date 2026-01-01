Hihetetlen pusztítást okozott a tűzijáték Mosonmagyaróváron

Szilveszter éjszaka lángok világították be Mosonmagyaróvár egét: nem sokkal hajnali egy óra után tűz ütött ki az UFM arénának is nevet adó gyár területén. A tűz messziről is látható volt, több városrészből figyelhették az ég felé csapó lángokat – írta a Kisalföld.hu.

Szilveszter éjszaka tűz ütött ki az UFM gyárnál Mosonmagyaróváron

Fotó: Pápai Benjamin

Az Alkotmány utcai üzemben egy raktár gyulladt ki, a tűz pedig rövid időn belül átterjedt a környező melléképületekre is. A mosonmagyaróvári hivatásos tűzoltók az elsők között érkeztek a helyszínre, de hamar világossá vált, hogy a tűz mérete miatt jelentős erősítésre lesz szükség.

Több tűzoltóegység dolgozott a tűz megfékezésén

Nemcsak a gyárral szemben található mosonmagyaróvári tűzoltóság egységei dolgoztak a helyszínen, hanem más vármegyékből is érkeztek hivatásos egységek, valamint több önkéntes szervezet is csatlakozott az oltáshoz. Hivatásos egységek érkeztek többek között Győrből, Csornáról, Kapuvárról és Komáromból, mellettük önkéntes tűzoltók is bekapcsolódtak az oltásba. A Jánossomorjai Önkéntes Tűzoltó Egyesület hajnali 2 óra 10 perckor kapta a riasztást, öt fővel vonultak Mosonmagyaróvárra.

Dr. Németh Ramóna, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője szerint összesen 59 hivatásos tűzoltó dolgozott a helyszínen, az önkéntes egységekkel kiegészülve.

A beavatkozás órákon át tartott, a lángokat csaknem négyórás küzdelem után sikerült megfékezni. Az eset körülményeinek tisztázására tűzvizsgálat indult. A tűz az UFM készáruraktárát érintette a legsúlyosabban. Guntram Thurnher, az UFM Egyesült Habanyaggyártó Bt. ügyvezetője megerősítette: a teljes készlet megsemmisült. A lángok mintegy ötezer négyzetméteren pusztítottak, a kár nagyságát egyelőre nem lehet pontosan meghatározni.

Az ügyvezető szerint a tűz keletkezésének okát még vizsgálják, de nem zárható ki, hogy rakéta idézte elő a tüzet. A cég az ünnepek miatt átmenetileg leállt, a gyártást azonban rövid időn belül újraindítják, elsősorban a legsürgősebb megrendelések teljesítésére koncentrálva.

A szilveszteri tűzijáték minden évben az ünneplés része, ugyanakkor nem ritkán balesetek okozója is. Tavaly az újévben egy többgyermekes családapa halt meg, miután fejen találta egy tűzijáték, amit ő maga lőtt ki.