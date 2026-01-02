Lángokkal indult az újév, jelentkezett a brutális mosonmagyaróvári tűz okozója

Szilveszter éjszaka nem sokkal hajnali egy óra után hatalmas lángok csaptak fel az UFM gyár területén. A tűzeset fényei és a sűrű füst a város több pontjáról is jól látszottak, sokan azt hitték, komoly ipari katasztrófa történt – írta a Kisalföld.hu.

A tűzeset óriási károkat hagyott maga után

Fotó: Kerekes István

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és önkéntes tűzoltók, akik hosszú órákon át dolgoztak azon, hogy megfékezzék a tüzet. Az első információk szerint a lángokat egy rosszul irányított pirotechnikai eszköz okozhatta, amely begyújtotta az udvaron tárolt készárukészletet.

A tűzeset pillanatok alatt országos beszédtéma lett

A közösségi oldalakon sorra jelentek meg a fotók és videók. Többen külföldi példákkal vontak párhuzamot, ahol szintén tűzijáték vezetett hasonló pusztításhoz.

A történtek kapcsán Szabó Miklós, Mosonmagyaróvár polgármestere is megszólalt és megerősítette, hogy

jelentkezett az a férfi, aki a tűzesetet okozta. A rendőrség eljárást indított az ügyben, a pontos körülményeket tűzvizsgálat tisztázza majd.

A szilveszteri eseményekhez egy másik baleset is kapcsolódik, ugyanis egy 14 éves fiatal súlyosan megsérült pirotechnikai eszköz használata közben. Ez tovább erősítette azt a vitát, vajon nem lenne-e szükség szigorúbb szabályozásra a tűzijátékok kapcsán.

Érdekesség, hogy a város hivatalos szilveszteri tűzijátékát ennek ellenére megtartották, ám szigorú biztonsági intézkedések mellett, lezárt területen, tűzoltói készenléttel, ellenőrzött körülmények között zajlott a látványosság.

A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy szerencse a szerencsétlenségben, hogy maga a gyárépület nem sérült meg, így a termelés újraindítható és munkahelyek sincsenek veszélyben. Köszönetet mondott a tűzoltóknak, akik gyors fellépésükkel megakadályozták a nagyobb bajt.

Szilveszter előtt még az Origo is felhívta a figyelmet arra, hogy a pirotechnikai eszközök használata nem veszélytelen és csak körültekintően, a szabályokat pontosan betartva lehet őket használni. Ennek ellenére több helyen is megtörtént a baj és a katasztrófavédelemnek ezúttal is sok munkája akadt.