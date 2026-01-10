Többen is megsérültek a tatabányai lakástűzben

Szombat reggel lángok csaptak fel egy tatabányai családi házban, a Szőlődomb utcában. A tűzesetnek több sérültje is van, a mentők három embert szállítottak kórházba, közülük kettőt súlyos állapotban.
Szombat reggel tűz ütött ki egy családi házban Tatabányán, a Szőlődomb utcában, a helyszínre azonnal riasztották a tűzoltókat. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tűzeset során több ember is megsérült – számolt be róla a Kemma.hu.
Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Kecskés Lilla tájékoztatása szerint a tűzesetben három ember sérült meg. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, két nőt pedig súlyos állapotban szállítottak kórházba.
Szilveszteri tűzijáték okozhatta a pusztító tűzesetet
