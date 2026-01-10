Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenet: kiszivárogtak Putyin és az amerikai elnök beszélgetései – mutatjuk őket

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

tűz

Többen is megsérültek a tatabányai lakástűzben

36 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szombat reggel lángok csaptak fel egy tatabányai családi házban, a Szőlődomb utcában. A tűzesetnek több sérültje is van, a mentők három embert szállítottak kórházba, közülük kettőt súlyos állapotban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzOrszágos Mentőszolgálatsérültlakástűztűzeset

Szombat reggel tűz ütött ki egy családi házban Tatabányán, a Szőlődomb utcában, a helyszínre azonnal riasztották a tűzoltókat. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a tűzeset során több ember is megsérült – számolt be róla a Kemma.hu.

Több sérültet láttak el a Szőlődomb utcai lakástűznél
Több sérültet láttak el a Szőlődomb utcai lakástűznél
Fotó: Shutterstock/illusztráció

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője, Kecskés Lilla tájékoztatása szerint a tűzesetben három ember sérült meg. Egy férfit könnyebb sérülésekkel, két nőt pedig súlyos állapotban szállítottak kórházba.

Szilveszteri tűzijáték okozhatta a pusztító tűzesetet

Január elsején, az új év legelső óráiban riasztották a tűzoltókat Mosonmagyaróváron, miután tűz ütött ki egy ipari telephelyen. A lángok az UFM gyár területén csaptak fel, és rövid idő alatt több épületet is elértek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!