Rosszul tette, hogy tüzet nyitott a kommandósokra a magát elbarikádozó férfi

Az elkövető halálával végződött a lövöldözés a Graz közeli Hönigtalban. Tűzharc alakult ki a magát elbarikádozó fegyveres férfi és az épületet megrohamozó kommandósok között.
Családi konfliktus torkollott tragédiába keddre virradó éjszaka Ausztriában. Egy 46 éves férfi életét vesztette, miután tűzharcba keveredett a speciális egységekkel a Graz melletti Hönigtalban – adta hírül a Vaol.hu.

Tűzharc Ausztriában
Tűzharc Ausztriában, Graz közelében
Fotó: illusztráció/Shutterstock

Nagy erőkkel vonult ki a rendőrség hétfő este 10 óra körül a férfi házához, mert a hozzátartozói bejelentést tettek, hogy rokonuk megfenyegette őket, sőt, fényképeket is küldött nekik a nála lévő lőfegyverekről. Az ORF beszámolója szerint a helyszínre érkező járőrök és a Gyors Beavatkozási Egység (SIG) tagjai körbevették a családi házat, ahol a férfi egyedül tartózkodott. A rendőrség értékelése szerint az illető súlyos pszichés krízisben volt, ami kiszámíthatatlanná tette a viselkedését.

Így alakult ki a tűzharc

Az elborult elméjű férfi megtagadta az együttműködést a túsztárgyalókkal, helyette azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja az épületet. Ezután egy lőfegyverrel a kezében elbarikádozta magát a házban. A feszült helyzet miatt a rendőrség mozgósította a Cobra terrorellenes egységet is, ám az órákon át tartó győzködés ellenére sem sikerült rávenni, hogy adja meg magát. Végül, hajnali 3 óra körül a speciális egységek megkezdték a behatolást az ingatlanba, a férfi pedig azonnal tüzet nyitott a kommandósokra, akik viszonozták a lövéseket.

A támadó meghalt, a körülményeket vizsgálják

Az akció során a 46 éves férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszíni orvosi ellátás dacára az életét már nem tudták megmenteni. A tűzharcban részt vevő egyenruhások közül senki sem sebesült meg. 

A tűzpárbaj körülményeit a hatóságok vizsgálják, a helyszínelők jelenleg is a nyomok rögzítésén és az események rekonstruálásán dolgoznak. Az osztrák Belügyminisztérium szintén vizsgálatot indított, hogy tisztázzák a beavatkozás jogszerűségét és arányosságát.

Mindeközben Magyarországon egy fegyveres rablás elkövetőjét keresi a rendőrség. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányág büntetőeljárást folytat egy jelenleg ismeretlen tettessel szemben, aki egy körmendi élelmiszeráruházat próbált meg kirabolni fegyverrel. Az elkövetőről jó minőségű kamerafelvétel is készült.

 

 

 

